Jovanotti e l’incidente in bici pagato a caro prezzo: “Persi più di 1 milione di euro di guadagni”

Jovanotti e l’incidente in bici: “Persi più di 1 milione di euro”

Jovanotti ha perso oltre un milione di euro di ricavi a causa dell’incidente in bicicletta di cui è stato vittima lo scorso anno a Santo Domingo.

A fare i conti in tasca al cantante è il giornale Open che ha studiato i libri contabili delle società del cantautore. “L’incidente in bici è costato a Jovanotti più di 1 milione di euro di guadagni, le società dell’artista hanno perso 6.5 milioni di ricavi” si legge.

“Le due società possedute da Jovanotti e di cui è socia anche la moglie si chiamano Soleluna e Yo company e sono entrambe srl. Soleluna nel 2023 ha fatturato 1.6 milioni di euro (contro i 2.7 dell’anno precedente) e ha registrato un utile di 547mila euro contro gli 853mila euro del 2022. Per la Yo company c’è stato invece un crollo di ricavi: 640mila euro contro i 6.1 milioni di euro dell’anno precedente. Giù anche l’utile, passato in un anno da 842mila a 139mila euro. Le società hanno guadagnato comunque anche perché senza tour ed esibizioni sono scese sensibilmente pure le spese tecniche e per ingaggio di musicisti” è l’analisi fornita dal giornale.

L’artista, che aveva rimediato la frattura della clavicola e del femore, ha fronteggiato questa situazione facendo leva sui suoi risparmi: “I guadagni fatti sono stati tenuti all’interno delle due società come riserva straordinaria, e non distribuiti agli azionisti che evidentemente avevano guadagnato già abbastanza negli anni precedenti. La Yo company ha anche deciso di investire circa mezzo milione di euro, metà in quote del fondo Anima e metà nelle azioni Sicav DWS Floating. Solo su questo ultimo investimento rispetto al prezzo di acquisto il cantante al 5 luglio ha già guadagnato circa 18mila euro”. Il cantante, però, è ora in ripresa e ha già annunciato il nuovo tour che prenderà il via a marzo 2025.