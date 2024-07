Emma risponde a una fan sul suo peso: “Ho cambiato la cura, il mio corpo in balia di sbalzi ormonali”

Emma risponde a una fan sul suo peso: “Ho cambiato la cura”

Il corpo di Emma Marrone continua a essere al centro del dibattito sui social: questa volta è stata la stessa cantante a rispondere a una fan che le faceva i complimenti sul suo stato di forma.

L’artista ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono mentre è in vacanza a Capri tra cui anche un paio di immagini in cui è in costume.

“Ma sei dimagrita una cifra! Svelami il tuo segreto” ha scritto una follower. Commento alla quale la stessa Emma ha replicato poco dopo: “Allora… Ho cambiato la cura ormonale, quindi il mio corpo è in balia degli sbalzi degli ormoni impazziti. Ci sono giornate dove mi sveglio gonfissima (e la vita stressante in tour sempre in viaggio non aiuta) e giorni in cui sono molto molto asciutta”.

Poi, prima di ricevere le solita insinuazioni, aggiunge: “Non c’è nessun Photoshop. Semplicemente il mio corpo fa un po’ come c***o gli pare e tante tante donne possono capirmi. Tutto qua, nessun segreto”.

In una recente intervista, la cantante aveva rivelato a proposito dei commenti degli haters sul suo fisico: “Soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me. Penso a chi legge quei commenti, a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi”.