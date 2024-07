Morgan assolto: per il giudice non diffamò Bugo al Festival di Sanremo 2020

Morgan assolto: per il giudice non diffamò Bugo al Festival di Sanremo

Il giudice del Tribunale di Imperia, Marta Bossi, ha assolto Marco Castoldi, conosciuto come Morgan, dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, noto come Bugo, in relazione agli eventi accaduti al Festival di Sanremo del 2020.

Durante la gara, Morgan e Bugo si esibivano con la canzone Sincero ma furono squalificati dopo che Morgan modificò il testo durante la performance.

La vicenda portò Bugo a denunciare Morgan, sentendosi diffamato dalle sue dichiarazioni oltre a subire la squalifica. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna di un anno e 6 mesi per Morgan, ma il giudice ha decretato l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”.

Di recente, Morgan era tornato a parlare di Bugo in un’intervista al Corriere della Sera scusandosi con il collega: “La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme”.