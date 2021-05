“Un milione di euro è il valore di un appartamento come quello in cui tutti noi abbiamo vissuto”. Lo ha detto Marcello Sorgi, giornalista de La Stampa, durante il programma tv L’Aria che tira, su La7. Una osservazione che ha lasciato molti telespettatori a bocca aperta e che è diventata in poche ore virale sui social network.

Sorgi stava commentando la proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, di alzare la tassa su successioni e donazioni, destinando il gettito ai giovani. La proposta di Letta pone come franchigia un milione di euro e fissa aliquote progressive fino a un massimo del 20% per chi lascia in eredità o dona un patrimonio superiore a 5 milioni di euro.

“Letta propone di cominciare a tassare da un milione di euro. Un milione di euro è il valore di un appartamento famigliare in una grande città come Roma”, ha osservato Sorgi. “Un normale appartamento famigliare come quello in cui tutti abbiamo vissuto con i nostri figli finché sono stati con noi e che poi vendiamo oppure lasciamo loro in eredità”, osserva.

La conduttrice de L’Aria che Tira, Myrta Merlino, ha ricordato come il premier Draghi abbia subito stroncato la proposta del Pd: “Devi dare la sensazione che stai dando, non che togli”, ha convento Merlino.

“Bisogna intendersi su cosa sono i ricchi in Italia in questo momento”, ha fatto notare Sorgi. “Se i ricchi sono quelli che hanno un appartamento in centro e magari una seconda casa al mare, secondo me questi non sono ricchi che devono piangere. Sono persone che hanno costruito qualcosa nella loro vita e che amerebbero lasciarla ai figli senza pesi ulteriori”.

