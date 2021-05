Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della 19esima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, venerdì 19 maggio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la 19esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

La puntata dell’Isola di questa sera, 19 maggio, vedrà una eliminazione. A rischio ci sono Rosaria Cannavò, Isolde Kostner, Fariba Tehrani. Chi lascerà l’Isola? Stasera la risposta. Prima però previsti tanti confronti, chiarimenti, giochi e nomination. Tanta carne al fuoco. Non è poi escluso che si torni a sorridere anche grazie a quanto successo in settimana. A Playa Reunion infatti è andata in scena una passerella tropicale da “Fashion Week Honduregna”. Rosaria ha dato indicazioni a Valentina su come sfilare, seguita da Angela, Miryea e anche Isolde, che per il coraggio dimostrato nella sfilata si è guadagnata un applauso generale. Un momento di risate e divertimento necessario per stemperare i momenti di tensione che riguardano soprattutto Fariba, a cui non è andata giù la nomination. Presenti però anche tante malignità. Awed reputa inverosimile che ogni giorno Miryea abbia un nuovo “migliore amico”, Andrea Cerioli pensa che dietro l’ingenuità della ragazza ci sia furbizia mentre Rosaria è decisamente più netta, definendo le due “ipocrite e strateghe”…

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della 19esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.