Chi è Beppe Braida, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Beppe Braida, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Giuseppe, detto Beppe (Torino, 22 novembre 1963), è un comico e conduttore televisivo italiano. La sua carriera di comico e cabarettista è iniziata nel 1989; nel 1991 ha partecipato al Festival di Sanscemo insieme al suo gruppo, i Bagatto, con la canzone Prof. Ilatico.

Ha avuto il maggiore successo grazie alle trasmissioni televisive Seven Show e soprattutto Zelig, dove ha conquistato il suo successo grazie alla sua parodia dei conduttori del TG3, TG4 e TG5 (in cui conia i famosi tormentoni “Attentato! Si tratta di attentato!”, “Poteva essere una…” e “Mingozzi, ci sei?”).

Dall’8 aprile 2007 ha condotto il programma televisivo Colorado Revolution in onda su Italia 1 fino alla prima metà del 2009 e ha partecipato all’edizione 2007-2008 di Buona Domenica. Il 30 agosto 2008 ha condotto il concorso di bellezza Miss Muretto.

A settembre dello stesso anno Beppe Braida è passato in Rai per condurre insieme ad Antonella Clerici il talk show di Rai 1 Tutti pazzi per la tele. Nel 2010 è invece uno dei protagonisti del programma comico in 2 puntate (5 e 12 gennaio) Check-In su Rai 1. Nel 2011 torna a Mediaset nel cast della quarta stagione del Saturday Night Live from Milano, versione italiana del famoso programma comico della NBC. Nel 2012 è tra gli inviati del programma TV Punto su di te! in onda su Rai 1. Ora l’avventura all’Isola dei Famosi 2021: come se la caverà Beppe Braida?

