Isola dei Famosi 2021: concorrenti, opinionisti, quante puntate e streaming

A partire da lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 va in onda in prima serata tv (doppio appuntamento: lunedì e giovedì) l’Isola dei Famosi 2021. Alla guida del più longevo adventure-game della televisione italiana troveremo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale però non presenzierà alle prime puntate causa Covid. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Concorrenti

Quali sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? In tutto sono 16 i concorrenti ufficiali che approderanno in Honduras, dopo il classico lancio dall’elicottero, e lì ingaggeranno una vera e propria lotta alla sopravvivenza, della durata di circa due mesi, sottostando alle spesso tutt’altro che materne leggi della Natura. I naufraghi, saranno almeno inizialmente divisi in due fazioni, I Burinos e I Rafinados. Questi i 16 concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021:

Awed

Akash Kumar

Beppe Braida

Brando Giorgi

Ferdinando Guglielmotti

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Roberto Ciufoli

Angela Melillo

Daniela Martani

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Francesca Lodo

Valentina Persia

Vera Gemma

Myrea Stabile, vincitrice della più recente edizione de “La Pupa e il Secchione” che subentra all’ex Miss Italia Carolina Stramare che ha dato il suo forfait a poche settimane dalla partenza a causa di problemi familiari.

Parasite Island

Novità dell’Isola dei Famosi 2021 è la cosiddetta Parasite Island, sulla quale vivranno (almeno inizialmente) il cromatologo Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani (nota per essere la madre di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5). I due proveranno a diventare naufraghi a tutti gli effetti, chiaramente a discapito di qualcun altro, ed entrare così nella corsa alla vittoria finale. Parasite Island avrà anche un guardiano che, per le prime settimane di gioco, è stato individuato in Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 quasi tre anni fa.

Isola dei Famosi 2021: gli opinionisti

Abbiamo visto i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, ma quali sono gli opinionisti. I nomi, come detto, sono quelli di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma conosciamoli meglio.

IVA ZANICCHI

Iva Zanicchi (Ligonchio, 18 gennaio 1940) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex politica italiana. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana, faceva parte del terzetto delle grandi voci femminili degli anni sessanta e settanta, con Mina, “la tigre di Cremona”, e Milva, “la pantera di Goro”; si è esibita in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney, è entrata nelle classifiche discografiche di svariati paesi e ha tenuto lunghe tournée in quasi tutto il mondo. Su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere tre volte (1967, 1969, 1974), diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione.

TOMMASO ZORZI

Tommaso Zorzi (Milano, 2 aprile 1995) è uno showman, personaggio televisivo e imprenditore italiano. Nasce nel 1995 dalla dietista Armanda Frassinetti, e da Lorenzo Zorzi, titolare di due aziende pubblicitarie. Ha una sorella, Gaia, nata nel 1998. Dall’età di tre anni fino al diploma studia nelle scuole internazionali inglesi di Milano, eccezion fatta per il secondo anno di liceo, in cui frequenta il Collegio San Carlo. Ciò gli ha permesso di padroneggiare l’inglese come una seconda lingua. Parla fluentemente anche lo spagnolo e il portoghese. Finita la scuola si trasferisce prima in Scozia, a Glasgow, e poi successivamente a Londra dove consegue la laurea in Economia e Business Management. Nel 2021 ha vinto il Grande Fratello Vip.

ELETTRA LAMBORGHINI

Elettra Miura Lamborghini (Bologna, 17 maggio 1994) è un personaggio televisivo e cantante italiana. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini – fondatore dell’omonima azienda – Elettra ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando quindi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night.

Dove è l’Isola

Dove si trovano i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021? Qual è la location? Ve lo diciamo subito: l’atollo dove si trovano i concorrenti è in Honduras. Le prime tre edizioni del reality hanno avuto come location la Repubblica Dominicana, precisamente la penisola di Samaná. Dalla quarta alla sesta edizione lo spettacolo si è spostato a Cayos Cochinos, in Honduras. A causa di un colpo di Stato la settima edizione si è invece svolta a Corn Island, in Nicaragua, salvo poi tornare in Honduras dall’ottava stagione.

Come funziona il reality

I 16 concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021 hanno un solo obbiettivo: vincere. Solo uno di loro conquisterà il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). Grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori che voteranno i naufraghi a rischio eliminazione.

Come si vota

Come si vota per i concorrenti (naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2021? Sarà possibile votare per loro attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv e SMS al numero 477.000.3. Il pubblico a casa potrà decidere quali tra i naufraghi potranno proseguire il percorso dell’Isola e quali no a partire da quando le votazioni saranno aperte. Per quanto riguarda gli SMS il costo è pari a circa 16 centesimi a messaggio. Il numero di votazioni permesso è variabile: massimo 1 voto per le sessioni inferiori a 24 ore; massimo 3 voti per le sessioni di voto superiori a 24 ore; 50 voti limite massimo settimanale.

Isola dei Famosi 2021: quante puntate

Quante puntate sono previste per l’Isola dei Famosi 2021? Mediaset non ha ufficializzato il numero esatte di puntate che verranno trasmesse in diretta. Sappiamo però che i naufraghi resteranno sull’Isola per 2 mesi. Considerate le due puntate live settimanali (lunedì e giovedì) la trasmissione dovrebbe prevedere un numero di puntate pari a 18 con la prima il 15 marzo e l’ultima il 13 maggio. Di seguito la probabile programmazione dell’Isola dei Famosi 2021:

Prima puntata: lunedì 15 marzo 2021

Seconda puntata: giovedì 18 marzo 2021

Terza puntata: lunedì 22 marzo 2021

Quarta puntata: giovedì 25 marzo 2021

Quinta puntata: lunedì 29 marzo 2021

Sesta puntata: giovedì 1 aprile 2021

Settima puntata: lunedì 5 aprile 2021

Ottava puntata: giovedì 8 aprile 2021

Nona puntata: lunedì 12 aprile 2021

Decima puntata: giovedì 15 aprile 2021

Undicesima puntata: lunedì 19 aprile 2021

Dodicesima puntata: giovedì 22 aprile 2021

Tredicesima puntata: lunedì 26 aprile 2021

Quattordicesima puntata: giovedì 29 aprile 2021

Quindicesima puntata: lunedì 3 maggio 2021

Sedicesima puntata: giovedì 6 maggio 2021

Diciassettesima puntata: lunedì 10 maggio 2021

Diciottesima puntata: giovedì 13 maggio 2021

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

