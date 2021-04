Chi è Emanuela Tittocchia, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Emanuela Tittocchia (Torino, 23 luglio 1970) è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Si tratta di un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Ma conosciamola meglio. Emanuela nasce a Torino, da mamma toscana e papà umbro. A soli sette anni inizia a studiare canto, danza classica, pianoforte e fisarmonica. Si esibisce al Teatro Alfieri di Torino e prende parte a vari concorsi canori in onda su emittenti televisive piemontesi. A tredici anni è protagonista di uno spettacolo teatrale dal titolo La pentola rivelatrice e ottiene buoni riconoscimenti. Frequenta il Liceo Scientifico Albert Einstein e nel 1997 si laurea in Architettura al Politecnico di Torino con una tesi intitolata Struttura e significato dello spazio scenico: un allestimento teatrale a Pontremoli. Nel frattempo frequenta la Scuola di Recitazione del “Teatro Nuovo di Torino”, diretta da Enza Giovine, e ottiene il diploma nel 1993. Durante i quattro anni di corso recita in opere di Campanile, Ionesco, Tardieu, Plauto, Luigi Pirandello, Tennessee Williams, William Shakespeare, Carlo Goldoni.

Figlia di un arbitro e giudice sportivo, Emanuela Tittocchia durante l’adolescenza sviluppa un grande interesse per lo sport, in particolare per il calcio, sia come tifosa sia come calciatrice, giocando per anni in una squadra femminile. Dal 2013 è spesso ospite e commentatrice nella trasmissione di Italia 1 Tiki Taka, condotta da Pierluigi Pardo, e nel 2018 nella trasmissione Casa Russia dedicata ai Mondiali di Calcio del 2018.

Vita privata

Nel 2008 Emanuela Tittocchia ha avuto una relazione con l’attore Fabio Testi, che ha lasciato nella diretta del programma La talpa 3. Nel 2012 ha avuto una relazione sentimentale con il modello Thyago Alves. Ha raccontato spesso di aver vissuto l’anoressia, all’età di 18 anni, e di essere riuscita con fatica a superare quei momenti difficili.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Emanuela Titocchia, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

