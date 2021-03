Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Il reality torna da lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Il comico è noto al grande pubblico per aver fatto parte della Premiata Ditta, il gruppo di comici molto in voga tra gli anni Novanta e Duemila. Ha anche recitato in popolari fiction. Prima di intraprendere la sua carriera artistica, Ciufoli si è dedicato a diverse attività: è stato insegnante di nuoto e di ginnastica e, successivamente, rappresentante in giro per la Capitale.

Classe 1960, Roberto Ciufoli nasce a Roma il 1° marzo. Sin da ragazzo lega molto con Pino Insegno con cui decide di fondare, insieme ad altri amici, l‘Allegra Brigata. Nel frattempo, però, continua il suo percorso di studi e si diploma presso l‘Istituto Superiore di Educazione Fisica. Terminata la scuola, quindi, decide di inseguire solo il suo più grande sogno: così nel 1986 fonda, sempre insieme a Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, il gruppo La Premiata Ditta. Riescono a debuttare in Rai partecipando a varie trasmissioni. Ma il successo vero e proprio arriva grazie ai programmi Finché c’è ditta c’è speranza e Premiata Teleditta, in onda sulle reti Mediaset. Dopo essersi presi una pausa nel 2006, nel 2011 la Premiata Ditta si è riunita per lo spettacolo teatrale Abbiamo fatto 30… Facciamo 31. Come attore ha preso parte a fiction come: Don Matteo 4, Don Bosco, Rocco Schiavone e Diritto di difesa. Inoltre Roberto Ciufoli ha recitato anche in diversi spettacoli teatrali, tra cui: Diversamente giovani, Ti amo… o qualcosa del genere, Sabbie Mobili e A Christmas Carol. Adesso torna in tv come concorrente dell‘Isola dei Famosi 2021.

Vita privata

L’attore è attualmente sposato con Theodora Bugel, una ragazza francese. I due erano vicini di casa e attualmente vivono insieme a Roma. Nel 2016 sono diventati genitori di Romeo, ovvero il secondo figlio di Roberto. Infatti, l’artista, prima di Theodora, è stato con una costumista con cui ha avuto un figlio, Jacopo, nel 1995. Sua moglie è nata in Francia e di mestiere fa l’arredatrice e imprenditrice. Molto attivo sui social, Roberto Ciufoli su Instagram è seguito da oltre 7mila persone.

