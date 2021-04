Chi è Matteo Diamante, il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Questa sera, giovedì 22 aprile 2021, all’Isola dei Famosi entrerà come naufrago ufficiale Matteo Diamante, influencer molto seguito e già noto al grande pubblico per aver partecipato al dating show Uomini e Donne e alla trasmissione di Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ma chi è il bel Matteo? Classe 1989, è nato a Genova ad aprile, per cui ha 31 anni. Matteo è un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e… le donne. Dopo essersi diplomato presso l’Istituto Nautico San Giorgio, si è iscritto all’Università degli Studi di Genova, anche se ha ammesso di averlo fatto solo per recuperare numeri delle belle ragazze.

Una tecnica che ha dato i suoi frutti, soprattutto con le ragazze straniere! Tiene parecchio al suo aspetto, sempre curato e alla moda. Ha un fisico scolpito grazie alla molta attività sportiva che pratica. Oltre al fitness, Matteo Diamante, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, è appassionato e pratica la canoa. Il ragazzo è attivo nel settore dell’organizzazione degli eventi. È stato speaker a Radio Venezia e Vocalist in discoteca ed è proprietario dell’agenzia Senior, inserita proprio nell’ambito delle pubbliche relazioni.

Ha già maturato diverse esperienze televisive. Ha partecipato nel 2017 al programma Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Sabrina Ghio, mentre nel 2021 è stato uno dei protagonisti di Ex On The Beach. Con l’arrivo nel programma della sua ex Nikita, Matteo ha mostrato agli spettatori un suo inedito lato romantico verso la bellissima ragazza rendendola protagonista di una emozionante dichiarazione d’amore. Quest’anno inoltre Matteo Diamante ha partecipato al programma La pupa e il secchione, durante la quale tra il pupo Matteo Diamante e la secchiona Sara Hafdaoui si era creato un legame piuttosto speciale, tanto che la coppia era già profondamente entrata nel cuore degli telespettatori.

Vita privata

Molto riservato sulla sua vita privata, non è noto se il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 abbia o meno una fidanzata. Molto attivo su tutti i social, è un autentico influencer. Sono oltre 340mila follower di Matteo Diamante nel suo profilo Instagram, ricco di scatti dove mostra il suo fisico scultoreo e ama definirsi comunicatore digitale. QUI il profilo.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Matteo Diamante, il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

