Chi è Ignazio Moser, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Sull’Isola dei Famosi 2021 è sbarcato un nuovo concorrente: Ignazio Moser. A lui il compito di movimentare un po’ la situazione e dare nuovi stimoli agli altri naufraghi. Ma chi è Ignazio Moser? Il ragazzo nasce a Trento il 14 luglio 1992. È un personaggio televisivo, ex ciclista su strada e pistard italiano. È figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti. Dal 2017 è legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez sorella di Belen Rodriguez, conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Segue le orme del padre nel ciclismo, e nelle categorie Allievi e Juniores gareggia con l’US Montecorona di Giovo. Il 25 agosto 2010 vince il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai campionati italiani di ciclismo a Mori battendo in finale Paolo Simion. Nel 2011 debutta tra i Dilettanti Elite/Under-23 con il team bresciano Lucchini-Maniva Ski, e nel 2012 passa alla trevigiana Trevigiani-Dynamon-Bottoli; in due anni vince due corse del calendario nazionale, la Piccola Coppa Agostoni nel 2011 e il Gran Premio Polverini Arredamenti nel 2012, cogliendo in quest’ultima stagione anche quattro secondi posti. Nell’ottobre 2012 Ignazio Moser vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre su pista ai Campionati europei in Lituania in quartetto con Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo.

Nel 2013 passa alla BMC Development, squadra Under-23 affiliata al team World Tour statunitense BMC Racing Team. Nello stesso anno è componente del quartetto italiano che conclude al nono posto nella gara di inseguimento a squadre ai campionati del mondo su pista di Minsk. Il 25 agosto 2013 Ignazio ottiene la prima vittoria internazionale su strada, in Giappone, alla Shimano Suzuka Road Race sul circuito di Suzuka.

Nel 2014 vince il Memorial Lorenzo Mola a Botticino e la sesta tappa del Tour de la Guadeloupe, gara valida per il calendario UCI America Tour. Nonostante i risultati, a fine anno Ignazio Moser matura la decisione di ritirarsi e dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia fondata dal padre fra Trento, Gardolo di Mezzo e Palù di Giovo. Quindi la tv. Dopo aver debuttato in televisione come opinionista del Giro d’Italia 2017 nella trasmissione di Rai 2 La grande corsa, l’11 settembre 2017 entra nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente del programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Viene eliminato in semifinale con il 57 per cento dei voti. Nel 2020 conduce con Cecilia Rodríguez la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV. Ora l’Isola dei Famosi 2021.

