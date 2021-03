Chi è Akash Kumar, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Akash Kumar è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Occhi color ghiaccio in netto contrasto con i capelli color corvino e che li mettono ancora di più in evidenza, modello di professione. Kumar è entrato a far parte anche dell’edizione 2021 del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Classe 1991, Akash Kumar è originario di Nuova Delhi dov’è nato il 16 novembre. La passione per il mondo dello spettacolo e per la moda l’ha ereditata dalla mamma, modella brasiliana. Il papà, invece, d’origine indiana è un imprenditore che opera nel settore della pelletteria. Una persona molto speciale nella sua vita è la nonna. Tra i suoi amici c’era anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Sembra però che i rapporti tra i due si siano raffreddati a causa di alcune incomprensioni. Gli occhi di Akash Kumar sono stati modificati da lenti o chirugia? Assolutamente no. Piccola curiosità: in passato ha usato lo pseudonimo di Pablo Andreis Romeo con cui ha preso parte a Temptation Island e Ciao Darwin. Ha anche partecipato, nel 2018 come concorrente, a Ballando con le Stelle. Ora la partecipazione all’Isola dei Famosi 2021: come se la caverà Akash?

