Chi è Vera Gemma, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Vera Gemma, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di una scrittrice ed attrice, figlia del grande Giuliano Gemma, che il grande pubblico già conosce per aver partecipato a Pechino Express 2020, in coppia con Asia Argento. ora è pronta a sbarcare in Honduras come concorrente dell’Isola dei famosi. Nata a Roma il 4 luglio 1970 da Giuliano Gemma e Natalia Roberti, Vera Gemma ha 50 anni. Suo padre, Giuliano Gemma, è stato uno degli attori più amati nel periodo tra gli anni ’60 e ’80.

Sua madre Natalia Roberti, che l’ha sempre spronata e supportata, è morta nel 1995 quando Vera aveva 25 anni. Nel 2013 Vera Gemma ha invece perso il papà: “Mio padre era bello, si faceva apprezzare dalle donne. Tutte a dire: ‘ammazza quant’è bello tuo padre. Io volevo fare un documentario su papà per dimostrargli la mia stima, il mio affetto. Lui mi ha sempre fermato: ‘Ma no, non fare nessun omaggio. Finisce che ci omaggiamo da soli’. Lui era così. Poi, l’ho fatto il documentario e mano mano che andavo avanti nel doppiaggio, lui si compiaceva: ‘Ma lo sai che sei brava?’.”

Ha sempre raccontato di aver avuto un’infanzia felice ma di non amare la sua città: Roma. “La città la trovo noiosa, un po’ pigra, la gente si lamenta molto però poi alla fine quello spirito dei romani che nel passato lottavano come gladiatori, come condottieri coraggiosi, non lo vedo più. Io vedo solamente gente che continua a lamentarsi, che ha poca voglia di lavorare e poi la città è tenuta male”. Nel 2008 si è trasferita a Los Angeles.

Per quanto riguarda la carriera di Vera Gemma, sappiamo che si è occupata di cinema e teatro sin da ragazza. Nel 1996 partecipa in qualità di attrice a una pellicola cinematografica: La Sindrome di Stendhal di Dario Argento, ed è qui che conosce la sua amica Asia Argento. Successivamente appare in “Ladri di Cinema”, “Alliance cherche doigt”, “Hardboiled Egg”, “Stressati” e “Cartoni Animati” tutti girati nel 1997. Nel 1999 ha preso parte al film “E insieme vivremo tutte le stagioni” mentre nel 2000 la vediamo con Asia Argento nel film di successo “Scarlet Diva”. L’ultima esperienza cinematografica la fa nel 2004, nel film del regista Dario Argento “The Card Player”. Negli ultimi anni Vera Gemma è stata impegnata nella produzione di documentario sul padre Giuliano Gemma, che ha poi presentato al Festival di Roma del 2018. Si fa conoscere dal grande pubblico per aver partecipato a Pechino Express nel 2020 con Asia Argento. Ora l’esperienza in un altro reality, L’isola dei famosi 2021.

Vita privata

Nel 2001 Vera Gemma ha sposato un ex campione di Kung-Fu di nome Jamil, conosciuto a Parigi. I due hanno festeggiato con una cerimonia a Caracalla. Il loro matrimonio però si sarebbe concluso dopo qualche anno. Pare che nel 2008 Vera si sarebbe innamorata di un musicista blues di nome Henry Harris incontrato a Los Angeles e col quale ha avuto un figlio di nome Maximus, che oggi ha 10 anni e che possiamo ammirare in diversi scatti Instagram dove Vera dedica frasi d’amore proprio a suo figlio Maximus.

Attualmente Vera Gemma è fidanzata con un ragazzo di nome Jeda, 22 anni, produttore musicale di musica trap. Vera ha dichiarato che la differenza d’età non è assolutamente un problema avendo lui una mentalità molto aperta ed essendo una persona curiosa che non si ferma alle apparenze. Quali sono gli account Instagram e Facebook di Vera Gemma? Eccoli: Instagram; Facebook

Potrebbero interessarti Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021