Chi è Awed (Simone Paciello), il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Awed, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Simone Paciello (in arte Awed) è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Ma di chi si tratta? Il ragazzo è nato a Napoli il 12 luglio 1996 e sin da quando era bambino ha avuto il desiderio di intrattenere le persone e divertirle. Grazie a questa sua passione è approdato su YouTube quando era molto giovane, nel 2012, con lo pseudonimo Awed. Fin da subito riscuote un grande successo grazie soprattutto a video-reazioni nei quali reagisce ad altri video o programmi, con la sua ironia.

Dal 2016 approda su Sky nel programma “Social Face” dove partecipa insieme ad altri youtuber. Si unisce ad altri due colleghi, Amedeo Preziosi e Riccardo Dose e i tre formano un trio comico molto apprezzato. Poi il ruolo nel cinepanettone “Natale al Sud“.

Nel 2013 Simone Paciello, Amedeo Preziosi e Riccardo Dose firmano un contratto discografico cono la Newtopia, l’etichetta aperta da Fedez e J-Ax, per la quale pubblicano i brani “Scusate per il disagio” e “Ho anche dei difetti“. Simone Paciello (Awed) ha poi condotto insieme ad Annie Mazzola Il “GF Vip Party“, su Mediaset Play e durante l’ultima puntata ha ufficializzato la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi 2021“.

Vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Awed? Per un lungo periodo il ragazzo ha frequentato l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta sul set di “Natale al Sud“. I due hanno avuto una relazione, sbocciata dopo la fine delle riprese del cinepanettone ma sembra che un’altra persona si sia messa in mezzo al loro rapporto. Si tratta della youtuber Giulia Penna, che dopo la sua collaborazione con Simone Paciello è stata additata come sua fidanzata.

