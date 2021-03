Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di un ex calciatore, soprannominato Gazza, e che negli ultimi anni è stato più volte in pericolo di vita a causa dell’alcolismo. Nato a Gateshead, in Inghilterra, il 27 maggio del 1967, sin da piccolo dimostra di avere un grande talento per il calcio. Inizia a giocare nelle giovanili del Newcastle United nel 1983 e dopo due anni esordisce in prima squadra. Con il Newcastle Gazza gioca 107 partite dando mostra del suo talento talvolta esplosivo. Il passo giusto lo fa nel 1988, quando Paul inizia a giocare nel Tottenham Hotspur.

Si fa conoscere dagli appassionati di tutto il mondo con la maglia della nazionale inglese durante i Mondiali del 1990. L’anno successivo viene acquistato dalla Lazio per 26 miliardi di lire. Campione nel campo, Paul Gascoigne non si dimostra altrettanto professionale fuori, facendo abuso di alcol e droghe. Nel 1998 esce dal giro dei convocati nella Nazionale, e non partecipa ai Mondiali francesi di quell’anno. Chiude la sua carriera in nazionale con 57 gare e 10 reti.

L’alcolismo è stato il suo problema maggiore, tale da passare da una clinica all’altra e da costringerlo a prendere un estremo rimedio: in Australia si è sottoposto ad un’operazione utile per annullare una dipendenza da cui era ormai assuefatto. “Sono stato in Australia e ho speso 20 mila euro, viaggio incluso, per un’operazione che mi fa smettere di bere. Ti cuciono del pellet nello stomaco che ti fa sentire male se bevi troppo. Significa che se vuoi farti una birra o un bicchiere di vino puoi farlo, ma senza esagerare”, ha raccontato Paul Gascoigne.

Tra i momenti più assurdi della sua vita, quando prese a pugni il padre morto: “Quando eravamo da soli nel letto d’ospedale e lui è morto, sono saltato sul letto e gli ho dato un pugno. Gli ho dato una testata e un altro pugno e mi sono vendicato del me più giovane. Poi mi sono sdraiato lì e l’ho abbracciato per 45 minuti”. Anche il campo da gioco ci ha regalato un Gascoigne da prime pagine dei giornali: celebre la partita in cui ‘ammonì’ l’arbitro raccogliendo da terra il cartellino sfuggito al direttore di gara, beccandosi un’assurda squalifica. Ora c’è grande curiosità per vederlo all’Isola dei Famosi 2021.

Vita privata

Paul Gacoigne è stato sposato con Sheryl dal 1996 al 1998, da cui ebbe un figlio; inoltre ha adottato i figli che lei ebbe da un matrimonio precedente. Il figlio di Paul, Regan, ha avuto più di un problema con il padre, affermando anche di volerlo fuori dalla propria vita, salvo poi pentirsene. Ora i rapporti fra i due sono tornati sereni, come lo sono del resto quelli con i figliastri Bianca e Mason, figli di Sheryl e adottati poi legalmente da Gazza.

Potrebbero interessarti Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Chi è Angela Melillo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021