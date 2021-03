Chi è Brando Giorgi, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Brando Giorgi, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi (Roma, 21 maggio 1966), è un attore ed ex modello italiano. Nel 1992 segue un corso di recitazione con Beatrice Bracco, l’anno successivo frequenta la Scuola d’Arte Drammatica fondata e diretta da Giovanni B. Diotiaiuti. Debutta nel 1992 come protagonista nel film Cattive ragazze, accanto a Eva Grimaldi, per la regia di Marina Ripa di Meana. Nello stesso anno recita nei videoclip Gente comune e Acqua di mare di Mietta, con cui avrà una storia d’amore lunga sette anni.

Nel 1993 torna al cinema col film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo di Bruno Gaburro, in cui recita al fianco di Valeria Marini. Successivamente intensifica la sua attività di modello e testimonial in varie campagne pubblicitarie, diventando il modello di punta di Valentino, Pignatelli, Trussardi.

Dopo il debutto in teatro nel 1999, l’anno successivo Brando Giorgi partecipa alla serie tv Incantesimo 3, in onda su Rai 1. Nel 2002 entra nel cast della soap opera di Canale 5, Vivere, dove, fino al 2007, interpreta il ruolo di Roberto Falcon. Nel 2004 è aiuto regista ne Il Re muore di Eugène Ionesco. Nel 2007 è invece tra i concorrenti del reality show di Rai 1, Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci. Nello stesso anno gira tre miniserie tv per Canale 5, fra cui Io non dimentico, regia di Luciano Odorisio in cui è protagonista maschile nel ruolo del camorrista Carmine Altieri.

Nel 2008, sempre per la Tv, partecipa a Mogli a pezzi, in cui interpreta il ruolo di Leo Turini, ed a Il sangue e la rosa. Nel 2009 torna sul grande schermo con il film Tieni a me – L’età delle parole, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia 2008. Nel 2010 don Matteo per la regia di Giulio Base. Nel 2012 entra nel cast di centovetrine con il ruolo di Tomas Sironi. Ora l’avventura all‘Isola dei Famosi 2021.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata di Brando Giorgi? Il naufrago è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco e ha avuto due figli, Camilla e Niccolò. Negli anni ’90, come detto, è stato sentimentalmente legato per un lungo periodo alla cantante Mietta.

