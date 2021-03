Chi è Drusilla Gucci, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Drusilla Gucci, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Drusilla Gucci Ludolf , 26 anni di Firenze, è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima Maison di Moda. Forse poco nota al grande pubblico di Canale 5, è pronta a mettersi in mostra in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi. Erede della famiglia Gucci, amante della moda e star dei social network, Drusilla ha 26 anni e una passione per la moda e la scrittura.

Nata a Firenze, è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, è quindi la pronipote del fondatore di casa Gucci: lo stilista Guccio Gucci. Ama la lettura, la scrittura e gli animali. Uno dei suoi obiettivi in caso di vincita è infatti quello di donare denaro all’associazione 42Zampe. Si definisce una persona determinata e tenace: Drusilla è anche amante dell’equitazione che pratica dall’età di sei anni.

Drusilla è nuova al mondo dei reality show e in generale un volto nuovo nella televisione italiana. Siamo molto curiosi di vedere come si comporterà e conoscerla un po’ meglio. Molto riservata sulla sua vita privata, ha ammesso di avere un carattere fumantino: questo la porta a poter avere degli scatti di rabbia che potrebbero essere male interpretati dagli altri naufraghi dell’Isola. Spera con questa esperienza di promuovere la sua attività da scrittrice.

Vita privata

Molto riservata sulla sua vita privata, non sappiamo se ha un fidanzato o meno. Su Instagram è attualmente seguita da oltre 8mila persone.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Drusilla Gucci, ma dove vedere l’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

Potrebbero interessarti Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021