Chi è Francesca Lodo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Francesca Lodo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di una showgirl e influencer di Cagliari di 38 anni. Nota per essere stata una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti, Passaparola, è una dei concorrenti (naufraghi) de L’Isola dei Famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi. Classe 1982, Francesca Lodo trascorre la sua adolescenza a Selargius, dove consegue la maturità linguistica. Cugina della conduttrice e attrice Giorgia Palmas, la concorrente dell’Isola dei famosi deve la sua notorietà al celebre gioco Passaparola, condotto da Gerry Scotti, di cui Giorgia era “letterina”. Ha partecipato ad un altro reality show, La Fattoria, passando poi alla conduzione delle trasmissioni Meteo e Sipario, e approdando anche al cinema, nel film Olé, al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

Negli ultimi anni Francesca Lodo si è spostata sul web, diventando una popolare influencer, posando per marchi come Triumph, Odi Odi, Borsalino, Moncler e tanti altri. La sua carriera è iniziata nel 1999, quando a 17 anni, partecipa a Miss Mondo, insieme alla cugina Giorgia Palmas. Tra il 2002 e il 2003 Lodo diventa famosa come “letterina” del programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Prende parte, nel 2005, alla seconda edizione del reality show La Fattoria, condotta da Barbara D’Urso. Francesca posa anche senza veli per alcuni calendari come quello di For Men Magazine. Debutta come attrice nel film Olé con Vincenzo Salemme e Massimo Boldi, nel 2006. Diventa conduttrice di Sipario (del Tg4) e de Il meteo (sulla stessa rete). La vediamo in televisione fino al 2007, quando conduce il reality show Reality Game su Sky Vivo. Nel 2016 è testimonial della linea di bikini disegnata da Cristel Carrisi. Ora il ritorno in tv come concorrente de L’Isola dei Famosi 2021.

Nel 2007, Francesca Lodo, viene interrogata dal pm nell’ambito dell’inchiesta di Vallettopoli. Il nome di Francesca è stato ai vertici di cronaca in seguito alle dichiarazioni di Belén Rodríguez. La showgirl argentina, all’epoca dei fatti sua amica, ha dichiarato di aver fatto uso per ben due volte di sostanze stupefacenti insieme a Francesca, e che era stata proprio quest’ultima a procurare la droga. La Lodo ha poi dichiarato, durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso: “Ho fatto uso di cocaina per gioco, non mi sono mai definita una cocainomane come mi hanno descritto. Ho sempre detto di aver fatto un errore”. Non avendo commesso nessun reato, Francesca non risulterà poi effettivamente indagata.

Vita privata

Non sappiamo se al momento Francesca Lodo è fidanzata o single. Quello che è certo è che nel suo passato della ci sono stati molti uomini famosi facenti parte del mondo del calcio. Francesca, infatti, è stata fidanzata con Cristiano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Coco. Inoltre nel 2007 è stata legata anche a Luigi Casadei, successivamente è stata con Alessandro di Pasquale e con Gianluca Canizzaro.

Come detto, è un’influencer molto seguita. Il profilo Instagram di Francesca Lodo vanta oltre 63mila follower, con cui condivide i suoi scatti fotografici che la vedono sempre in forma smagliante e modella per marchi come: Odi Odi, Triumph, Moncler e tanti altri.

