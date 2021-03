Chi è Andrea Cerioli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Andrea Cerioli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di un ragazzo di 31 anni, nato il 22 maggio 1989 a San Lazzaro di Savena, noto al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Oggi, 25 marzo 2021, sbarca in Honduras per diventare un concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021. Nelle sue esperienze televisive ha anche preso parte ad un altro reality, il Grande Fratello.

Con il suo fisico scolpito e i suoi lineamenti mediterranei, farà impazzire il pubblico femminile (e non solo) da casa e le tante naufraghe dell’Isola! Molto legato alla sua famiglia, Andrea Cerioli inizia lavorando come agente di commercio. Nel 2014 ha partecipato al Grande Fratello. In quell’anno purtroppo vive un grande lutto, vale a dire la scomparsa della madre.

Dopo questa grave perdita, decide di partecipare per la prima volta a Uomini e Donne, il popolare dating-show di Maria De Filippi, alla ricerca di una compagna per la vita. Molto indeciso, finisce per lasciare il programma senza aver preso una scelta. Sarà solo dopo qualche mese che deciderà di uscire con un’ex corteggiatrice del programma, Valentina Rapisarda, con la quale ha avuto una relazione di ben due anni. Finita questa storia, si è legato per un po’ a Zoe Cristofoli, fashion influencer e modella.

Andrea Cerioli nel 2018 partecipa a Temptation Island Vip nei panni del tentatore e soprattutto torna a Uomini e Donne, questa volta come tronista. Il bel naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 decide di scegliere prima del previsto (a gennaio 2019) e opta per Arianna Cirrincione, la sua attuale compagna della quale è innamoratissimo e che pensa possa essere la donna della vita, con la quale avere dei figli. Entra a far parte ufficialmente del cast dell’Isola a partire dalla quarta puntata del 25 marzo. In questo periodo inoltre è protagonista di un altro programma tv, Mtv Cribs Italia, dove mostra la casa che divide con la sua Arianna.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata di Andrea Cerioli? Come detto, dopo le relazioni con Valentina Rapisarda e quella più breve con Zoe Cristofoli, ha trovato il vero amore con Arianna Cirrincione, conosciuta nello studio di Uomini e Donne, dove Andrea era nei panni del tronista. In una recente intervista Andrea ha parlato a ruota libera del rapporto con Arianna. Sul matrimonio ha dichiarato: “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare.”

Per quanto riguarda i figli invece sembra che tra Andrea e Arianna ci siano idee chiare: “Ecco, diciamo che tra noi il discorso figli capita più frequentemente del discorso matrimonio. Un figlio per noi rappresenta qualcosa di meraviglioso…“. Molto seguito su Instagram, Andrea Cerioli è seguito da oltre 1 milione e mezzo di persone.

