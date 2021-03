Chi è Daniela Martani, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Daniela Martani, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Ex concorrente del Grande Fratello, è stata travolta dalle critiche per le sue posizioni considerate negazioniste nei confronti del Covid e no-vax. La sua partecipazione in Honduras come concorrente (naufraga) dell’Isola dei Famosi farà certamente discutere. A tal proposito, la conduttrice Ilary Blasi ha dichiarato: “Magari le faremo cambiare idea”.

Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, Daniela Martani ha fatto parlare di sé per un video da lei pubblicato sul web mentre discute con un addetto alla sicurezza perché contrariata all’obbligo di indossare la mascherina su un traghetto diretto alla Maddalena. Nasce a Roma il 18 maggio del 1973 (ha 48 anni). Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, lavora come hostess per Alitalia. Daniela diventa anche simbolo della protesta contro la nota compagnia aerea, acquisendo il soprannome di “pasionaria di Alitalia“. Nel 2009 entra all’interno della casa del Grande Fratello e dopo quest’esperienza, che le dà grande visibilità, diventa spesso ospite di varie trasmissioni televisive, come quelle condotte da Barbara D’Urso.

Dopo il licenziamento da Alitalia e il fallimento di un’attività finanziaria da lei intrapresa, Daniela cerca di guadagnarsi da vivere facendo la cantante di pianobar. “Mi sono ritrovata nel caos involontariamente – aveva detto – anche perché la popolarità non l’ho voluta io. Tanti dicono che io abbia sfruttato la protesta contro Alitalia per andare in tv, ma in realtà non sanno che ho studiato canto e recitazione e ho fatto molta gavetta”. Negli ultimi anni, la Martani ha intrapreso la carriera come dj in radio, lavorando anche per Radio Kiss Kiss, che però nel 2020 non le ha rinnovato il contratto.

Quando Daniela Martani ha annunciato la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021, si sono scatenate inevitabili polemiche. Proprio a causa della sua protesta contro l’uso delle mascherine e l’utilità dei vaccini, molti si sono chiesti perché la Mediaset abbia intenzione di dare visibilità ad una negazionista e no-vax. Quasi in una sorta di contrappasso dantesco, Daniela Martani per partecipare al reality, come svelato da TPI, ha dovuto fare il tampone e cinque vaccini. In caso di vittoria ha dichiarato che donerebbe i proventi al Santuario Capra Libera Tutti che salva animali destinati al macello.

Vita privata

Sappiamo poco della sua vita privata, se non che ha avuto una relazione burrascosa con il padre, da lei definito anaffettivo. Ad oggi risulta single, anzi lei stessa si definisce “ecosessuale“: “Gli ecosessuali pensano che la terra sia moltiplicatrice di erotismo, ed è una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale: anche San Francesco parlava alla natura, alle piante e ai fiori”. Vegana, sull’Isola la sua alimentazione si baserà esclusivamente su cocco e frutta. Molto attiva sui social, il profilo Instagram di Daniela Martani è seguito da oltre 40mila persone.

