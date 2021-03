Chi è Elisa Isoardi, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Elisa Isoardi, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di una nota conduttrice televisiva, nota al grande pubblico soprattutto per aver raccolto l’eredità di Antonella Clerici alla guida de La prova del cuoco, e per essere stata la compagna di Matteo Salvini. Classe 1982, è nata a Grana, in provincia di Cuneo. Elisa ha un fratello di nome Domenico di 7 anni più grande di lei (45 anni) che vive da “eremita” in montagna.

La Isoardi si definisce molto precisa e attenta, con un carattere tenace e intraprendente. Dopo il diploma all’Istituto Superiore Eula di Savigliano, si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Elisa Isoardi è impegnata in tv come conduttrice da circa 15 anni. Ha fatto la modella per diversi anni diventando anche testimonial per varie campagne pubblicitarie. Elisa Isoardi partecipa nel 2000 al concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme, Miss Italia in qualità di Miss Valle D’Aosta, ottenendo la fascia di Miss Cinema. Sarà dopo la partecipazione a Miss Italia, come spesso accade, che la sua carriera inizia a prendere un vero slancio verso il successo.

Sbarca in Rai nel 2005 con il programma “Guarda che luna” di Massimo Giletti e Hoara Borselli. Nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro sempre a fianco di Massimo Giletti e “Effetto sabato”. Nel 2008 entra nel cast del programma mattutino del fine settimana di Rai 1: Sabato & Domenica Estate. La vera consacrazione televisiva per lei arriva nel 2009 quando sostituisce Antonella Clerici (in maternità) alla conduzione de La prova del cuoco. La bellissima e bravissima Elisa Isoardi lascia nel 2010 la prova del cuoco per approdare a Linea Verde. Nel 2018 ritorna a “La prova del cuoco” sostituendo definitivamente Antonella Clerici. Nel 2020 la naufraga ha anche partecipato a Ballando con le stelle insieme a Raimondo Todaro. Adesso una nuova esperienza come concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. “Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria”, ha dichiarato in un’intervista a proposito di questa nuova avventura.

Vita privata

È stata al centro del gossip per essere stata la compagna di Matteo Salvini. Una relazione durata tre anni e che si sarebbe conclusa a causa di alcuni messaggi che la Isoardi avrebbe letto sul cellulare di Matteo Salvini, che l’hanno portata a dubitare della sincerità dell’uomo. Dopo la fine della relazione con Matteo Salvini, ha avuto una relazione con il manager Alessandro Di Paolo, produttore noto al mondo dello spettacolo. Tuttavia la coppia non ha mai ufficializzato apertamente la loro relazione e la donna a luglio 2020 ha parlato di essere single di testa. Elisa Isoardi è seguitissima sui social network: vanta 530 mila follower su Instagram. Tantissimi post della bellissima conduttrice televisiva che sugli stessi social ha annunciato in questi giorni la sua partecipazione all’Isola dei famosi 2021.

