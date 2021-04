Chi è Isolde Kostner, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

All’Isola dei Famosi 2021 è sbarcata anche l’ex campionessa di sci, Isolde Kostner. Una nuova concorrente che ora conosceremo meglio. Isolde nasce a Bolzano il 20 marzo 1975 è stata tra le sciatrici italiane più vincenti della storia, con 15 affermazioni in Coppa del Mondo (in campo nazionale è preceduta solo dalle 16 vittorie di Deborah Compagnoni e Federica Brignone), due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, tre iridate e vari altri successi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale, fu portabandiera per l’Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002. Isolde Kostner è inoltre detentrice del primato del numero di podi conquistati in Coppa del Mondo da un’italiana (51).

Biografia

Isolde Kostner, come detto, è nata a Bolzano il 20 marzo 1975, è nipote dell’hockeista su ghiaccio Erwin e del fondista Ulrico (vincitore della prima edizione della Marcialonga), nonché cugina della pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina e dell’hockeista Simon Kostner. Nata a Bolzano ed originaria di Ortisei, iniziò a sciare all’età di tre anni, su impulso dei genitori. Cresciuta sportivamente nelle file dello Sci Club Gardena sotto la guida di Stefan Stuflesser, divenne agonista all’età di 11 anni. Dopo una splendida carriera nel 2008 ha deciso di smettere. Si è quindi dedicata ad attività completamente diverse da quella sportiva agonistica ed ha partecipato a programmi tv e reality.

Isolde Kostner ha poi un hotel, il Garni Residence Soraiser, in Selva di Val Gardena: qui ha trovato la dimensione perfetta tra natura, montagna e cura della famiglia. Sul sito dell’albergo, in una pagina a lei dedicata, si legge: “Mi piace stare a casa con la mia famiglia e mi ritengo fortunata ad avere l’albergo, dove posso lavorare senza muovermi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e mio marito Werner (sposato nel 2006), che sono al centro della mia vita”. Isolde Kostner e il marito hanno tre figli David, Gabriel e Philip. Ora l’avventura all’Isola dei Famosi 2021. Come se la caverà?

