Chi è Gilles Rocca, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Gilles Rocca, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Gilles lo abbiamo conosciuto grazie alla recente partecipazione a Ballando con le Stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Rai 1. Nato a Roma nel 1983, Gilles è un ex calciatore della Primavera del Lazio, ma ha giocato anche nel Frosinone. La carriera calcistica è nata con il talent Campioni ma, dopo un incidente, ha dovuto lasciare da parte il calcio. Ma quando si chiude una porta in genere si apre un portone e per Gilles si sono aperti i cancelli della recitazione.

Dal 2005, l’attore ha preso parte a diverse serie televisive come Don Matteo, Ris e Distretto di polizia. Debutta poi al cinema nel 2007 con il film Solo tre ore. Nel 2014 lo vediamo in Tre tocchi e poi nella docu-serie L’Aquila, Grandi Speranze. Gilles ha poi anche provato l’esperienza dall’altro lato della telecamera e ha diretto il docufilm Duchenne nel 2018 in cui racconta il dramma della distrofia muscolare: ha vinto il premio Tulipani di Seta Nera.

Il noto attore e regista è anche un imprenditore: insieme a suo padre si occupa di noleggio di strumenti musicali e durante l’edizione del Festival di Sanremo 2020 è stato ripreso dalle telecamere durante il litigio tra Bugo e Morgan.

Vita privata

Ma cosa sappiamo della vita privata di Gilles Rocca? Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 è fidanzato da diverso tempo con l’attrice Miriam Galanti.

Potrebbero interessarti Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021