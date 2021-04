Chi è Manuela Ferrara, la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Dal 22 aprile all’Isola dei Famosi 2021 prenderà parte anche Manuela Ferrera che andrà a sostituire una delle concorrenti ritiratasi per problemi di salute. Ma chi è Manuela? Si tratta di una showgirl da sempre appassionata di calcio, di moda e di avventura. Dopo aver completato gli studi in biologia, ha conseguito il titolo di analista biologa. Ha una sorella gemella, Marianna, con cui ha iniziato a lavorare come modella e ballerina in diversi programmi televisivi Mediaset. Manuela Ferrera ha 37 anni: è nata a Brescia il 5 maggio, 1984, sotto il segno Zodiacale del Toro. Come detto, la carriera di Manuela Ferrera è iniziata come modella e showgirl in varie trasmissioni tv, ricoprendo anche il ruolo di meteorina del Tg4. Nel 2019 ha posato senza veli per il calendario pubblicato dalla rivista For Men.

Vita privata

Manuela Ferrara è nota anche per la sua vita privata. La ragazza ha infatti avuto una relazione con l’ex attaccante di Napoli e Juventus Gonzalo Higuain. Qualche mese fa Manuela, ospite al programma Tiki Taka, ha detto: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze”. Infine la forte amicizia con Paolo Brosio, ex giornalista del Tg4 ed ex concorrente de Gf vip. Ovviamente, Manuela Ferrara è molto attiva sui social, in particolare Instagram dove è seguita da oltre 79mila follower. Qui il profilo.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Manuela Ferrara, la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

