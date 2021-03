Chi è Angela Melillo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Angela Melillo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Ballerina e attrice, si fa conoscere dal grande pubblico grazie ai vari spettacoli del Bagaglino di cui ha fatto parte, ma ha anche recitato in diverse fiction Mediaset. Negli ultimi anni si è dedicata al teatro. Fa ritorno sul piccolo schermo come concorrente (naufraga) dell’Isola dei Famosi 2021. Nasce a Roma il 20 giugno del 1967, da Franca e Dalmazio Melillo. Sin da piccola sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo.

La sua grande passione in particolare è da sempre la danza. Nel 1991, a 24 anni, approda in tv come soubrette per Il Tg delle vacanze, e subito dopo entra nel fortunato cast del Bagaglino. L’anno dopo, al fianco di Teo Teocoli e Gene Gnocchi, conduce lo show Scherzi a parte. La Melillo lavora moltissimo in televisione, prendendo parte a programmi come Scherzi a parte, Beato tra le donne e Domenica in. La vediamo anche in vari film e fiction come: Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Ricopre il ruolo iconico di “spintarella”(1994-1997) nel fortunato programma di Paolo Bonolis: Beato tra le donne. Terminata questa esperienza, conduce Alle due su Rai Uno insieme a Paolo Limiti. Angela Melillo non si limita alla sola attività di ballerina e soubrette. Studia recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano, e la vediamo in alcune fiction, quali: La casa delle beffe, Love Bugs, La palestra, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Nel 2004 partecipa e trionfa al reality show La talpa, condotto da Paola Perego. Dopo aver fatto negli ultimi anni soprattutto teatro, torna in un reality, dopo la vittoria a La talpa, vale a dire L’Isola dei Famosi 2021. “Spero di regalarvi un’isola di emozioni e portare tutto il vostro affetto con me, per i momenti in cui mi sentirò troppo lontana”, ha scritto la showgirl sui suoi social.

Vita privata

Molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo del suo matrimonio, iniziato nel 2006 e terminato nel 2013, con il ristoratore Ezio Bastianelli. La coppia ha avuto una figlia: Mia, nata il 30 maggio del 2008. Attualmente si sa che la Melillo vive a Roma e ha una stabile relazione con l’avvocato Cesare San Mauro. Molto attiva sui social, Angela Melillo è seguita su Instagram da oltre 42mila persone.

