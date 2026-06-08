Hunter’s Prayer: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Hunter’s Prayer – In fuga, film del 2017 diretto da Jonathan Mostow. Gli attori principali del thriller sono Sam Worthington (attore noto per il ruolo di protagonista in Avatar), Odeya Rush, Allen Leech e Amy Landecker. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucas è un killer professionista. Il ragazzo è famoso, poiché esegue i suoi incarichi senza fare alcuna domanda, inoltre uccide le sue vittime a sangue freddo, non commettendo nessun errore. All’uomo viene quindi ordinato di uccidere un’adolescente. Si tratta di una ragazza di sedici anni, che si chiama Ella Hatto. Quando Lucas si trova a contatto con la giovane, non riesce però a farle del male. Ella, infatti, ricorda all’uomo la sua figlia adolescente. Il killer, allora, non se la sente di premere il grilletto e salva la vita alla Hatto.

L’uomo comprende che se lui non ha ucciso Ella, qualcun altro lo farà presto al suo posto, e si trasforma da giustiziere a protettore della ragazza. Lucas ed Ella vengono inseguiti dalla terribile banda di uomini con a capo il pericoloso boss Addison. Per non essere uccisi, i due incominciano una fuga ricambolesca, che li porterà a giungere in diversi paesi europei. Alla fine, Lucas ed Ella riusciranno a salvarsi la vita a vicenda.

Hunter’s Prayer: il cast

Abbiamo visto la trama di Hunter’s Prayer, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Worthington: Stephen Lucas

Odeya Rush: Ella Hatto

Allen Leech: Richard Addison

Amy Landecker: Gina Banks

Martin Compston: Metzger

Verónica Echegui: Dani

Gabrielle Mostow: Jillian

Shayne Drummond: Teresa

Streaming e tv

Dove vedere Hunter’s Prayer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.