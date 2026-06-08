Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 giugno 2026

Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un’intervista al leader britannico di Reform UK, Nigel Farage, tra scenari internazionali e politica europea. Spazio poi alla giustizia, tra il caso Minetti e l’archiviazione dell’indagine che ha coinvolto Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. In chiusura, il delitto di Garlasco: nuovi documenti riaccendono interrogativi e riflessioni su uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Partecipano al dibattito: Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli, Suor Monia Alfieri e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.