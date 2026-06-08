La Rai chiude la porta ad Amadeus: “Ha scelto di andarsene, ora abbiamo altri talenti”

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, smentisce in maniera categorica un ritorno di Amadeus a Viale Mazzini. Intervenuto alla festa de Il Foglio, Rossi ha dichiarato: “Amadeus non torna, è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi”. Il conduttore rappresenta ormai il passato: “La Rai ha altri talenti straordinari. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana che è Carlo Conti, e abbiamo portato Sanremo ai più grandi record storici della televisione italiana. Su Affari tuoi abbiamo investito, e anche per il prossimo Sanremo, nella figura di Stefano De Martino che è una delle grandi rivelazioni della televisione, anche perché Stefano De Martino non è un conduttore. La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, lo showman spesso e volentieri è lui stesso il format. Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro”.

Ne giorni scorsi si era vociferato con insistenza di un possibile addio di Amadeus a Warner Bros Discovery, società con la quale ha un contratto di altri due anni. Il conduttore, poi, era tornato in Rai, ospite dell’amico Fiorello nel programma La Pennicanza. I due hanno reinterpretato il brano di Aleandro Baldi, Non amarmi, cantando: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. L’azienda aveva smentito un ritorno del conduttore, ma, come dichiarato da Fiorello, “in due anni sono successe tante cose, stanno vendendo tutto. Se non ci muoviamo, vendono anche noi”. E alla domanda se tornerebbe alla conduzione di Sanremo, Amadeus ha risposto: “Sanremo non si rifiuta mai. Noi lo abbiamo vissuto cinque anni, con grande divertimento”. Il conduttore ha poi parlato dei cantanti esclusi durante i suoi Festival: “Massimo Ranieri non l’ho mai escluso. Annalisa l’ho scartata il primo anno; ma non lei, la canzone. Emma mai scartata. Eravamo convinti che Tananai e Olly fossero talenti, e abbiamo avuto ragione”.