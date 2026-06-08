Kill: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Kill è il film in onda questa sera, 8 giugno 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Pellicola del 2023 diretta da Nikhil Nagesh Bhat, ha come protagonisti Laksh Lalwani, Tanya Maniktala, Raghav Juyal. Un film d’azione molto avvicnente che piacerà a tutti i fan del genere. Ma vediamo insieme trama e cast.

Trama

Kill, film diretto da Nikhil Nagesh Bhat, racconta come Tulika (Tanya Maniktala) e Amrit (Laksh Lalwani), due amanti che vivono una relazione clandestina, si ritrovino in pericolo mentre sono su un treno diretto a New Delhi. Quando la famiglia di Tulika la fa salire a bordo del Rajdhani Express, che dovrebbe condurla nella capitale e a un matrimonio combinato, il suo amato Amrit, aiutato dall’amico Viresh, decide di salire sullo stesso treno per una romantica missione di salvataggio.

Quello che non si aspettano, però, è che il treno verrà preso d’assalto da una banda di criminali. È così che Amrit e Viresh dovranno contare su tutte le loro forze e loro abilità nelle arti marziali per contrastare i banditi e mettere in salvo i passeggeri, tra cui Tulika, trasformando i vagoni in un campo di combattimento.

Kill: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Laksh Lalwani, Tanya Maniktala, Raghav Juyal. Il film si ispira ad alcuni eventi realmente accaduti, ovvero le rapine messe in atto in India da una banda di criminali, nota come “dacoits”.

Streaming e tv

Dove vedere Kill in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione questa sera, 8 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.