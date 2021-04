Chi è Beatrice Marchetti, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

All’Isola dei Famosi 2021 è sbarcata la modella bresciana Beatrice Marchetti. Ma chi è esattamente? Conosciamola meglio. La neo-concorrente dell’Isola si è fatta strada nel mondo delle passerelle sin da giovanissima. Originaria di Zone, comune lombardo di 1.043 abitanti della provincia di Brescia, Beatrice si è fatta notare quando appena sedicenne ha stregato le passerelle parigine sfilando per Giambattista Valli. “La ragazza bresciana, – scriveva Ilgiornaledibrescia.it nel 2012 – dopo aver realizzato il suo primo book, aveva già ‘ipnotizzato’ Coveri, che l’aveva voluta per presentare le sue ultime creazioni. Centottantuno centimetri, Beatrice ha sempre sognato di fare la modella e adesso sta trasformando il sogno in realtà. A Parigi è stata l’autentica protagonista della sfilata di Giambattista Valli”.

Dopo aver spiccato il volo, Beatrice Marchetti ha posato per le più prestigiose riviste di moda, oltre che in svariate pubblicità. Non solo: dalle passerelle al grande schermo la falcata è stata decisa. Nel 2018, infatti, la Marchetti ha ottenuto una piccola parte nel film Loro di Paolo Sorrentino. Tra le cose che ama: il nuoto, i viaggi e la scoperta di nuove culture. Segretissima la sua vita privata. Beatrice Marchetti infatti è molto riservata (impossibile scoprire chi sia il suo fidanzato, ammesso che sia fidanzata…) e sul suo profilo Instagram che oggi, prima della partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 conta oltre 22 mila follower, posta prevalentemente contenuti legati al suo lavoro.

