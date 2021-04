Chi è Rosaria Cannavò, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Rosaria Cannavò è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Classe 1983, siciliana, ballerina. Rosaria ha iniziato la sua carriera intorno agli anni 2000: come ballerina ha partecipato a numerosi programmi da Sarabanda a I raccomandati, passando per I migliori anni fino ad arrivare a Paperissima. Il suo profilo Instagram, è seguito da più di 160 mila follower che le permettono, quindi, di prendersi una pausa dagli impegni televisivi. Rosaria è una influencer di tutto rispetto, che collabora con brand importanti. Nel passato “recente” ci sono la partecipazione all’ottava edizione di Ciao Darwin e l’apparizione in una puntata di Emigratis di Pio&Amedeo. Rosaria firma anche alcuni articoli sul giornale La Notizia ed è molto attiva sul suo profilo: insomma, sarà una concorrente da tenere d’occhio!

Al momento attuale, Rosaria sembra essere fidanzata con Francesco Casagrande, fisioterapista di Roma, con il quale la famosa influencer ha postato alcune foto veramente dolcissime, correlate da didascalie eloquenti. Nel passato di Rosaria, però, ci sono anche personaggi famosi e decisamente in vista! Negli anni, infatti, sembra che Rosaria sia stata fidanzata con due campioni della Roma: prima Antonio Cassano poi Christian Panucci. Le storie sono poi naufragate se, già nel 2015, Rosaria è convolata a nozze con l’imprenditore ligure Andrea Berti. I due, però, si sono separati nel 2018, senza commenti ufficiali.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Rosaria Cannavò, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

Potrebbero interessarti Amore Criminale: quante puntate, durata e quando finisce Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 aprile