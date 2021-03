Chi è Valentina Persia, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Valentina Persia, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di una famosa imitatrice e barzellettiera, divenuta popolare in trasmissioni come La sai l’ultima, ora pronta a partire per l’Honduras e diventare una concorrente (naufraga) dell’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nata a Roma il 1 ottobre del 1971, diventa famosa nel 1994 quando entra a far parte della trasmissione “La sai l’ultima?” condotta da Pippo Franco.

Nel 1997 è ospite fissa di “Sotto a chi tocca” e dal 1998 al 2002 entra a far parte del cast fisso di “La sai l’ultima?”. Nei primi anni 2000 continua a partecipare a numerosi show televisivi, finché nel 2007 non prende parte alla fiction “Caterina e le sue figlie 2” e poi nel 2009 a “L’onore e il rispetto 2”. Nel 2008 ancora tv con “Gabbia di matti”, show del sabato sera su Canale 5. Oltre a diventare un volto noto del piccolo schermo, la Persia prende parte a numerosi spettacoli teatrali. Per Valentina Persia anche una partecipazione nel film “Buona giornata” con Christian De Sica e diretto da Carlo Vanzina: era il 2012. Nel 2014 ha partecipato allo show “Giass” con Luca e Paolo.

Nel 1995 ha ottenuto il Diploma di recitazione al Ribalte. Ha partecipato a Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare e nel 1997 è stata ospite fissa nella trasmissione Sotto a chi tocca, in onda su Canale 5. Valentina Persia ha fatto parte anche del cast E io pago, show del sabato sera con il gruppo del Bagaglino. Per quanto riguarda il teatro, invece, ha iniziato la sua carriera nel 1985 e nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia Nazionale di danza. Ora l’esperienza come concorrente de L’Isola dei Famosi 2021.

Vita privata

Valentina Persia aveva deciso di sposare Salvo, compagno che improvvisamente nel 2004 è morto. Un dolore immenso, un lutto difficile da superare. Valentina è poi diventata mamma di due gemelli nel 2015, Carlotta e Lorenzo, ma dopo il parto ha sofferto di una grande depressione.

