Il Collegio 4, dove è ambientato il reality di Rai 2: la location

Il Collegio 4, il popolare reality di Rai 2, giunge all’ultimo appuntamento. Questa sera, 26 novembre 2019, va in onda l’ultima puntata del programma che vede 20 ragazzi tra i 13 e i 17 anni catapultati in una scuola del passato (il 1982 in questa edizione), alle prese con esami e lezioni. Ma dove è ambientato il Collegio 4? Qual è la location?

Si sta per chiudere la quarta stagione, una delle più apprezzate sui social e che ha regalato ottimi ascolti a Rai 2. Nella sesta e ultima puntata de Il Collegio 4, stasera, gli alunni saranno infatti alle prese con gli esami di fine anno. Per chiudere l’anno, inoltre, verrà organizzata una festa a tema horror.

Le anticipazioni dell’ultima puntata

Il momento più atteso è senz’altro quello degli esami. Quali studenti riusciranno a passare indenni? Quali alunni sono stati bocciati e quali promossi? Lo scopriremo nel corso dell’ultima puntata di stasera.

Il Collegio 4, la location: dove è girato il reality

Il reality è ambientato in una vera e propria scuola, il Collegio San Carlo di Celana, che si trova vicino a Caprino Bergamasco, in Lombardia. Si tratta di una struttura molto antica, che risale addirittura al 1579, costruita da San Carlo Borromeo.

Per molti anni è stato sia un collegio maschile che femminile, ed è stato frequentato anche da Angelo Roncalli, diventato poi Papa Giovanni XXIII. Da questo collegio sono usciti personaggi di spicco della polica e dell’imprenditoria italiana. A causa di un calo d’iscrizioni, nel 2014 la scuola ha chiuso, per poi riaprire nel 2017 come location del reality di Rai 2.

Il Collegio 4, gli alunni

Ecco l’elenco completo degli alunni de Il Collegio 4:

Potrebbero interessarti The new Pope: la nuova serie di Sorrentino su Sky dal 10 gennaio Luisa Spagnoli, la storia vera dell’imprenditrice che ha fondato la Perugina Il Collegio 4, le anticipazioni dell’ultima puntata: cosa succede stasera, 26 novembre

Aresta Mariana : 16 anni di Bitritto (BA), soprannominata la supponente. Ha la media scolastica del 7 e frequenta il liceo scientifico

: 16 anni di Bitritto (BA), soprannominata la supponente. Ha la media scolastica del 7 e frequenta il liceo scientifico Brondin Martina , 17 anni di Albignasego (PD). L’artista. Media del 5 al liceo artistico

, 17 anni di Albignasego (PD). L’artista. Media del 5 al liceo artistico Busciantella Ricci Asia , 15 anni di Trevi (PG). La strafottente. Media del 6, frequenta il primo anno dell’istituto professionale di Grafica

, 15 anni di Trevi (PG). La strafottente. Media del 6, frequenta il primo anno dell’istituto professionale di Grafica Cardamone Francesco , 14 anni Roma. Il narciso. Frequenta la terza media con media scolastica del 9. Ha una fissazione per i suoi capelli

, 14 anni Roma. Il narciso. Frequenta la terza media con media scolastica del 9. Ha una fissazione per i suoi capelli Ciupilan George , 17 anni di Stella (SV). Il dongiovanni. Media del 5 al secondo anno dell’istituto geometra. Molto vivace

, 17 anni di Stella (SV). Il dongiovanni. Media del 5 al secondo anno dell’istituto geometra. Molto vivace Crispino Vincenzo , 16 anni di Napoli. Il gigante buono. Frequenta la prima superiore all’istituto di Economia aziendale, con una media del 6

, 16 anni di Napoli. Il gigante buono. Frequenta la prima superiore all’istituto di Economia aziendale, con una media del 6 D’Addario Vilma Maria , 15 anni di Potenza. La chiacchierona. Frequenta la quarta ginnasio con la media del 7

, 15 anni di Potenza. La chiacchierona. Frequenta la quarta ginnasio con la media del 7 Djordjevic Alex , 15 anni di Nerviano (Mi). Il macho. Media del 6/7, sogna di fare lo stilista

, 15 anni di Nerviano (Mi). Il macho. Media del 6/7, sogna di fare lo stilista Dorelfi Claudia 14 anni Roma. La sanguigna. Terza media con la media del 5

Il Collegio 3: promossi e bocciati della scorsa edizione del programma

Dalla terza puntata de Il Collegio 4 sono entrati due nuovi alunni, Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni: prendono il posto di due ragazzi usciti in anticipo, Benedetta Matera (che sentiva la nostalgia della famiglia) e Alysia Piccamiglio, che non ha superato l’esame di ammissione.