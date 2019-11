Il Collegio 4, anticipazioni ultima puntata: cosa succede stasera, 26 novembre

L’avventura dei 20 studenti de Il Collegio 4 sta per arrivare alla fine: stasera – martedì 26 novembre 2019 – su Rai 2 va infatti in onda l’ultima puntata del celebre docu-reality e le anticipazioni annunciano divertimento e colpi di scena.

La trasmissione, amatissima soprattutto dai più giovani, quest’anno ha portato per la prima volta nella sua storia i suoi piccoli protagonisti (tra i 13 e i 19 anni) attraverso un viaggio lungo gli anni Ottanta e in particolare nel 1982: tra esami, bocciature, gite, polemiche e divertimento, stasera i telespettatori scopriranno chi saranno gli studenti promossi e quali invece verranno bocciati.

Nella sesta e ultima puntata de Il Collegio 4, stasera, gli alunni saranno infatti alle prese con gli esami di fine anno. Come sempre, la voce fuori campo sarà quella di Simona Ventura. Ma cosa succederà nella sesta e ultima puntata? Vediamo insieme le anticipazioni de Il Collegio.

Il Collegio 4, le anticipazioni dell’ultima puntata

Nella puntata di stasera, 26 novembre 2019, su Rai 2 a partire dalle 21:20, si aprirà la settimana degli esami. Il preside, Paolo Bosisio, annuncerà che per chiudere l’anno in bellezza verrà organizzata una festa a tema horror. Mentre gli studenti penseranno a come sbizzarrirsi con i travestimenti, però, le anticipazioni de Il Collegio 4 sottolineano che gli studenti dovranno prima impegnarsi per superare gli esami. Ci saranno prove sia scritte che orali.

Ma ci sarà spazio anche per le emozioni: ad esempio, gli studenti prima di chiudere la loro esperienza vivranno una bellissima lezione del professor Maggi su Sandro Pertini e sul suo appello ai giovani, spesso ancora oggi inascoltato.

Spazio anche al divertimento: le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Collegio 4 raccontano che la prof Petolicchio si prenderà una piccola rivincita sugli studenti che saranno obbligati a improvvisarsi professori nelle lezioni di ripasso e spiegare ai compagni ciò che hanno imparato.

Gli esami di fine anno riserveranno molte sorprese: purtroppo, non tutti gli alunni saranno promossi. Le conseguenze, anche emotive, saranno molto grandi. Per fortuna, a chiudere quest’esperienza ci penserà la festa di fine anno che, in pieno stile 1982, sarà originale agli occhi di chi la guarda al giorno d’oggi. Al termine, il tanto atteso incontro tra gli alunni e le loro famiglie, che non li vedono da settimane.

L’appuntamento con Il Collegio 4 è per stasera, martedì 26 novembre, a partire dalle 21,20 su Rai 2.

