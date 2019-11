Il Collegio, l’ex alunna Beatrice Cossu rivela: “Ecco quanto guadagniamo”

Il Collegio è senz’altro una delle trasmissioni di maggior successo della Rai. Il reality di Rai 2 vede protagonisti di un gruppo di ragazzi catapultati in un’epoca del passato e alle prese con materie ed esami con l’obiettivo di ottenere la licenza media.

Insomma, una vera e propria scuola con tanto di professori e il preside. Una domanda che i fan del programma si saranno posti più volte nel corso di queste quattro edizioni è: ma i ragazzi sono pagati? E se sì, quanto?

Chiunque partecipa ad un reality ha un compenso, anche se in alcuni casi le cifre non sono certo esorbitanti. Questo vale anche per gli alunni de Il Collegio, che sono ragazzi ancora minorenni. A svelare la cifra ci ha pensato Beatrice Cossu, concorrente della terza edizione del programma di Rai 2.

Secondo l’ex alunna del docu-reality, i partecipanti de Il Collegio guadagnano (appena) 50 euro a settimana a persona. Considerando che le registrazioni durano quattro settimane, il compenso totale, per chi arriva alla fine del programma, è di 200 euro.

In un video su Youtube, la ragazza ha svelato: “Molti ci chiedono se ci hanno pagato o se l’abbiamo fatto per i soldi. A dire la verità ci hanno pagato 50 euro per ogni settimana che noi rimanevamo all’interno del Collegio.

Alcuni di noi, quelli che hanno fatto tutto il percorso, sono rimasti 4 settimane (quindi fate 4 per 50), invece chi è uscito prima ha guadagnato di meno. Era una cifra indicativa. Noi, non essendo attori, non avevamo un cachet. Eravamo dei ragazzi normali che vivevano una vita normale, quindi non avevamo un compenso alto”.

“I sorveglianti invece so che sono degli attori. Nella loro vita fanno tutt’altro lavoro. La sorvegliante, per esempio, è un’attrice. Invece i professori sono realmente dei professori nella vita reali, ma sono bravi a interpretare una parte”, ha spiegato la ragazza.

Per gli alunni si tratta dunque di una sorta di rimborso spese, dunque. Per i ragazzi il vero guadagno può arrivare semmai una volta finito Il Collegio, quando, grazie alla fama ottenuta, vengono invitati in trasmissioni televisive, serate, eventi, o sponsorizzano prodotti sui social.

Una delle ex concorrenti che ha maggiormente avuto successo dopo il reality è senz’altro Jenny De Nucci, oggi apprezzata attrice.