Chi è Jenny De Nucci, attrice e webstar ospite di Stasera tutto è possibile

Dal cast de Il Collegio alle fiction di grande successo: in pochi anni la parabola ascendente di Jenny De Nucci, attrice ed ex allieva del celebre reality di Rai 2, è stata straordinaria. Stasera, lunedì 11 novembre 2019, Jenny sarà tra gli ospiti della trasmissione di Rai 2 Stasera tutto è possibile.

Nell’attesa di vederla alle prese con gli esilaranti giochi del programma condotto da Stefano De Martino, vediamo insieme chi è Jenny De Nucci e cosa ha fatto finora nella sua breve (ma brillante) carriera, che l’ha vista recitare anche in una fiction di successo di Rai 1 e pubblicare persino un libro.

Jenny De Nucci, da Il Collegio a webstar

Jenny è nata a Monza il 27 maggio del 2000. La ragazza, dunque, oggi ha 19 anni. Appassionata di musica e di danza, ha unito le sue due vocazioni sia frequentando la scuola Etoile di Varedo, sia creando un account sul social network Musical.ly, oggi divenuto Tik Tok. Sulla piattaforma ha iniziato ben presto a caricare i suoi video, che hanno riscosso un grande successo.

Così, quando ancora frequentava il liceo linguistico, è stata contattata per entrare a far parte del cast della prima edizione de Il Collegio, andato in onda su Rai 2 nel 2017. Grazie a quell’esperienza, la fama di Jenny De Nucci è salita alle stelle, al punto da garantirle un milione di follower su su Instagram e altrettanti su Tik Tok.

“Passare da niente a milioni di follower – ha dichiarato lei stessa in una intervista di allora al settimanale Spy – non è stata una passeggiata. Ero una ragazzina di 16 anni che andava a scuola con il pullman, ora mi ritrovo ad essere fermata ogni 20 metri”.

Jenny De Nucci, la carriera da attrice e il suo primo libro

Ma è fuori dal reality Il Collegio che arriva la vera svolta nella vita e nella carriera della giovane Jenny. Per lei, infatti, si sono aperte le porte di una fiction di grande successo di Rai 1.

Stiamo parlando di Un passo dal cielo 5, serie tv con Daniele Liotti che ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolti tv. Nella fiction, Jenny interpreta Isabella Ferrante, la figlia di Adriana, innamorata di Klaus. È grazie a questa interpretazione che la giovane attrice viene conosciuta dal grande pubblico.

Sempre nel 2019 Jenny De Nucci ha fatto anche il suo esordio alla Mostra del cinema di Venezia, visto che è stata la protagonista di “Happy Birthday”, un corto transmediale su un tema molto delicato, ovvero sull’hikikomori (la sindrome da alienamento, teorizzata in Asia, che nasce dalla dipendenza dai videogame e in generale dal mondo del web e dei social”.

Nel frattempo, grazie ai social, Jenny si è dimostrata sempre di più un idolo per moltissime sue coetanee. Ed è stato anche questo a spingerla a scrivere il suo primo libro, “Girls, Siamo tutte regine”, uscito proprio nel 2019. Nel libro, si racconta la storia di un’aspirante attrice e star di Instagram. Qualcosa, dunque, di molto autobiografico, anche se lei stessa ha dichiarato che molte vicende narrate nel romanzo sono di fantasia.

Jenny De Nucci, vita privata e Instagram

Riguardo alla vita privata di Jenny De Nucci, detto delle sue passioni per la danza, la musica e la recitazione, non si sa molto. L’attrice si dice molto legata alla sua famiglia.

Si sa, spulciando sui social network, che ha anche un compagno. Il fidanzato di Jenny De Nucci è l’attore Riccardo De Rinaldis Santorelli, che recentemente ha fatto parte del cast della fiction di Canale 5 “Non mentire“.

Sul suo account Instagram, su cui carica foto relative alla sua vita quotidiana e al lavoro, Jenny De Nucci vanta 1,1 milioni di follower. Un numero sicuramente destinato ancora ad aumentare.