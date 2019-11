Stasera tutto è possibile, gli ospiti della nona e ultima puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 11 novembre 2019

Stasera, lunedì 11 novembre 2019, torna per l’ultima puntata di questa stagione Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino e in cui gli ospiti devono cimentarsi in una serie di divertenti prove, con l’unico obiettivo di divertire i telespettatori senza dover per forza stabilire un vincitore.

Stasera tutto è possibile è giunto alla sua nona puntata: un ottimo successo per De Martino e per tutta la Rai, se consideriamo che nelle intenzioni iniziali di viale Mazzini lo show doveva avere solo sei puntate. I convincenti risultati in termini di ascolti tv hanno convinto però i vertici Rai ad allungare la programmazione di altre tre puntate, per la gioia di tutti gli appassionati della trasmissione.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Anche stasera, come sempre, attraverso gag e giochi esilaranti ci sarà da ridere. La puntata sarà a tema Musica, con gli ospiti che si sfideranno nei vari giochi dovendo in qualche modo dimostrare anche le proprie capacità canore.

Come ogni settimana, anche stasera sono tanti gli artisti del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo in generale pronti a cimentarsi nel programma: alcuni sono stati presenti in altre puntate dello show, e quindi avranno maggior dimestichezza con i giochi. Altri, invece, arriveranno all’Auditorium Rai di Napoli – dove viene girata la trasmissione – per la prima volta.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Vediamo insieme chi sono gli ospiti (concorrenti) dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile, ospiti dell’11 novembre: Francesco Paolantoni

Torna ancora una volta Francesco Paolantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud. Ormai è una presenza fissa del cast di Stasera tutto è possibile: in queste settimane, infatti, si è dimostrato uno dei più capaci nei giochi, ma anche e soprattutto uno dei più bravi a far ridere gli italiani.

Prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stasera tutto è possibile ospiti 11 novembre: Biagio Izzo

Maestro della commedia all’italiana, Biagio Izzo è stato protagonista di una lunghissima serie di film divertenti. Dagli inizi a Napoli fino al successo dei cinepanettoni accanto a Boldi e De Sica, al centro della carriera di Izzo c’è sempre stata la risata.

Nell’ultima stagione, Izzo era ospite fisso a Made in Sud, programma comico di Rai 2 condotto proprio da Stefano De Martino. Anche lui ormai è una presenza fissa nel cast di Stasera tutto è possibile 2019.

Stasera tutto è possibile ospiti 11 novembre: Antonio Giuliani

Antonio Giuliani è un attore e comico romano, nato e cresciuto nel quartiere di Primavalle. La sua carriera inizia sulla Rai, ma è a Mediaset che raggiunge la grande fama, soprattutto da quando, nei primi anni 2000, entra a far parte del cast fisso de “La sai l’ultima?”.

Negli anni si è specializzato anche come attore, in alcune fiction di successo, e anche come regista. È stato già ospite nel programma lo scorso 23 settembre.

Stasera tutto è possibile ospiti 11 novembre: Benedetta Valanzano

Benedetta Valanzano è un’attrice e cantante di origini napoletane. Ha all’attivo moltissime fiction della tv: da Un posto al sole, soap in cui ha recitato dal 2006 al 2010, a serie come Don Matteo, La nuova squadra, Piper, Non smettere di sognare, Filumena Marturano, Una pallottola nel cuore, Rex.

È sposata dal 2017 con l’avvocato Vittorio Ciancio. I due hanno avuto una bambina, Anita, nel maggio 2019, nata dopo un parto molto difficile, che l’attrice ha raccontato in tv.

Stasera tutto è possibile ospiti 11 novembre: Jenny De Nucci

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di stasera c’è anche Jenny De Nucci, attrice classe 2000 nota soprattutto per aver fatto parte del cast della prima edizione de Il Collegio.

Dopo la partecipazione al docu-reality di Rai 2, Jenny ha acquisito un numero spropositato di follower sui social (Instagram e Tik Tok su tutti). Poi ha iniziato la sua carriera di attrice, entrando nel cast di Un passo dal cielo, fiction di Rai 1. Ha anche pubblicato un libro: “Girls. Siamo tutte regine”.

Stasera tutto è possibile ospiti 11 novembre: Max Giusti

Conduttore televisivo e radiofonico, doppiatore, comico, imitatore, attore e tanto altro. Max Giusti è uno dei volti più conosciuti della tv comica italiana: fin dall’inizio della sua carriera (in programmi televisivi come Stracult o Quelli che il calcio) ha messo in mostra le sue formidabili doti da imitatore.

Per anni ha condotto anche Affari tuoi, su Rai 1. Farà parte del cast di Pechino Express 2020.

Stasera tutto è possibile ospiti 11 novembre: Fatima Trotta

Nuovamente al fianco di De Martino, Fatima Trotta da Made in Sud diventa ospite di Stasera tutto è possibile.

Attrice e conduttrice, Fatima ha esorbito in tv con il programma “I raccomandati” condotto da Carlo Conti; inoltre l’abbiamo vista recitare in otto puntate di “Un posto al sole”. L’approdo a Made in Sud è avvenuto nel 2008, passato poi dal 2013 in prima serata su Rai 2. Nel 2016 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione di Tale e Quale Show.

Stasera tutto è possibile, ospiti 11 novembre: Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande è un attore, sceneggiatore e regista di Napoli. Nato a teatro (è figlio di Antonio Casagrande, che faceva parte della compagnia di Eduardo De Filippo), l’attore è divenuto celebre grazie al sodalizio con l’amico e collega Vincenzo Salemme.

Negli anni, ha preso parte a tantissime commedie campioni d’incassi e si è specializzato anche dietro alla macchina da presa.

Stasera tutto è possibile ospiti 11 novembre: Le Donatella

Non hanno bisogno di presentazioni Le Donatella: le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, infatti, negli ultimi anni hanno aumentato a dismisura la loro popolarità, cresciuta di pari passo con la loro presenza in televisione.

Nate come cantanti, Le Donatella sono diventate nel tempo influencer e personaggi tv, grazie anche alla loro partecipazione a una serie di reality show: da X Factor 2012 (esordio televisivo e musicale delle due) a L’Isola dei Famosi 2015 (che hanno vinto), da Dance Dance Dance 2018 al Grande Fratello Vip 2018. Recentemente sono state nel cast di All Together Now.

Silvia Provvedi ha fatto molto discutere per la sua tormentata relazione con Fabrizio Corona, durata anche nel periodo in cui l’ex fotografo dei vip è stato in carcere, e finita nell’estate 2018.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per stasera, lunedì 11 novembre 2019, alle 21,20 su Rai 2.