Ascolti tv lunedì 4 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 una nuova puntata – in replica – de Il Commissario Montalbano, che dovrebbe anche questa volta essere una certezza per la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Su Canale 5, invece, l’appuntamento del lunedì con Live – Non è la D’Urso, la trasmissione condotta dalla conduttrice “regina” di Mediaset. Grande curiosità suscitano gli ascolti della nuova trasmissione di Fiorello, Viva RaiPlay, di cui ieri sera in fase di access prima time – quindi alle 20.30 – è andato in onda un piccolo assaggio.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 4 novembre?

Ascolti tv 4 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 sempre una conferma Il Commissario Montalbano che con la replica dell’episodio Il Gioco degli Specchi ha ottenuto 4.851.000 spettatori pari al 22.86% di share, mentre Canale 5 con Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari al 13.25% di share.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 1.510.000 spettatori pari al 7.50% di share, mentre su Italia 1 Pacific Rim – La Rivolta ha divertito 1.195.000 spettatori (5.09%). Su Rai3 Report ha visto un pubblico di 1.846.000 spettatori pari ad uno share del 7.66%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica uno di 1.029.000 spettatori con il 5.57% di share.

Su La7 Grey’s Anatomy è stato guardato da 651.000 spettatori con uno share del 2.60% nel primo episodio e 588.000 con il 2.78% nel secondo.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la prima attesissima puntata di VivaRaiPlay! è stata vista da 6.532.000 spettatori con il 25.08% di share (qui il commento e cosa è successo), mentre subito dopo i Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 6.265.000 spettatori con il 23.80%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha visto una media di 4.405.000 spettatori con uno share del 16.56%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha divertito 3.506.000 spettatori (21.02%) mentre L’Eredità 5.060.000 spettatori (24.59%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha registrato 2.572.000 spettatori con il 16.08% di share e Caduta Libera 3.965.000 con il 19.78% di share.

