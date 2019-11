Viva Raiplay, il nuovo varietà di Fiorello: che cos’è e come vederlo

C’è una grande novità che riguarda la Rai e Fiorello ormai ben nota ai più visti i frequentissimi spot pubblicitari degli ultimi giorni: è infatti in arrivo Viva Raiplay, il nuovo e attesissimo varietà dello showman siciliano che vede il suo esordio lunedì 4 novembre in diretta su Rai 1 e RaiPlay e che fino a venerdì 8 novembre consisterà in una striscia di 15 minuti che anticipa Amadeus con I soliti Ignoti – Il Ritorno. A partire da mercoledì 13 novembre, invece, Viva RaiPlay diventerà un vero e proprio show di 50 minuti che il pubblico potrà seguire esclusivamente online tramite la piattaforma di streaming di Viale Mazzini.

Fiorello, dunque, con il suo nuovo programma “ruberà” per 5 serate un po’ dello spazio dell’access prime time di Rai 1 per condurre un’anteprima del varietà che dal 13 novembre sarà uno dei contenuti di Rai Play, piattaforma che per questa occasione ha subito un vero e proprio restyiling della sua grafica, la quale è stata completamente ridisegnata. Tre serate – mercoledì, giovedì e venerdì – in cui il conduttore tornerà a intrattenere e divertire gli italiani subito dopo il Tg1, quindi a partire dalle 20.30, per sei settimane fino a metà dicembre 2019.

Ma cos’è Viva RaiPlay? In cosa consiste questo nuovo show dell’amato presentatore? E soprattutto, in che modo è possibile vederlo? Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Viva RaiPlay, il nuovo varietà “online” di Fiorello

Come anticipato, un primo assaggio di Viva RaiPlay andrà in onda per 5 serate da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 alle 20.30, per poi passare su RaiPlay, dove diventerà uno show di 50 minuti in cui il conduttore Rosario Fiorello (che quest’anno sarà anche ospite della 70esima edizione del Festival di Sanremo), sempre a partire dallo stesso orario, farà divertire gli utenti della piattaforma streaming di Viale Mazzini. Location del nuovo varietà – o meglio, “multilocation” – è la storica sede di Rai Radio, quella di Via Asiago 10.

Lo show rifletterà lo stile “classico” di Fiorello, quello in cui il mix fra stili, idee e linguaggi è il favorito. Grande spazio, a sentire le parole del conduttore sia in conferenza stampa che nelle varie interviste degli ultimi giorni, avrà anche l’improvvisazione: il conduttore potrebbe infatti lanciarsi in interviste fuori programma o andare “fuori dalla scaletta” con gli ospiti che si alterneranno di volta in volta sul palco. Attesi per animare l’imprevedibile spettacolo tanti personaggi del mondo della musica, della tv o giovani star del web, oltre ad un cast davvero ricco composto dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l’attore e regista Phaim Bhuiyan, Vincenzo Mollica e il tiktoker da 7 milioni di follower Luciano Spinelli.

A quanto sembra, dunque, questo prodotto avrà da offrire un intrattenimento davvero ricco e variegato. Viva RaiPlay, scritto da Rosario Fiorello con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia, Andrea Boin, Enrico Nocera ed Edoardo Scognamiglio con la regia di Piergiorgio Camilli è tra le novità più attese di questa stagione televisiva, oltre che un prodotto innovativo perché pensato per essere trasmesso sulla piattaforma streaming della Rai, il cui utilizzo potrà intensificarsi moltissimo; e in effetti questo è uno degli obiettivi di casa Rai, che con Viva RaiPlay tenta di portare il proprio pubblico, quindi quello più “tradizionale”, sulle piattaforme digitali dopo che l’avvento di Netflix e Amazon Prime ha modificato in modo sostanziale il modo il cui il telespettatore si approccia al contenuti audiovisivi.

Come vedere il nuovo show di Fiorello?

Viva Raiplay Fiorello – Per vedere Viva RaiPlay a partire dal 13 novembre 2019, quindi dal momento in cui il nuovo show di Fiorello andrà in onda alle 20.30 solo in streaming, è indispensabile accedere alla piattaforma di Viale Mazzini recandosi sul sito www.raiplay.it oppure scaricando la app, la quale è disponibile per cellulari e tablet Apple o Android, ma anche per i televisori connessi a Internet.

È possibile accedere ai diversi contenuti della piattaforma digitale in modo completamente gratuito a seguito di una semplice iscrizione: basta un indirizzo email o un profilo social già esistente (Facebook, Twitter o Google).

Come funziona RaiPlay?