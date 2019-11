Live non è la d’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 4 novembre 2019 su Canale 5

Torna stasera, 4 novembre 2019, Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso e in onda ogni lunedì in prima serata. Come sempre tanti ospiti si alterneranno in studio per dare vita a momenti di confronto molto acceso, tra gossip e spettacolo. Per questo tra i fan c’è grande attesa per conoscere le anticipazioni della puntata di oggi.

Il programma, dopo il grande successo della scorsa edizione, non ha confermato gli stessi ascolti in questa stagione. D’altronde il grande tema che aveva trainato quelle puntate, tenendo milioni di italiani incollati allo schermo, vale a dire il caso Prati, si è ormai concluso.

Per provare a rimediare agli ascolti non esaltanti, la produzione ha deciso di spostare il programma dalla domenica al lunedì sera, meno affollato a livello di concorrenza.

Live non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato

Il format della trasmissione è quello consolidato da tempo: un elemento chiave sono le sfere, con la presenza di vari personaggi pronti a confrontarsi con l’ospite di turno, tra favorevoli e contrari, per l’accesissimo Uno contro tutti.

E ancora l’interazione con il pubblico a casa grazie al Live sentiment, vale a dire la possibilità per gli spettatori di dare il proprio “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso

Ma quali sono le anticipazioni di questa domenica, 4 novembre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Live non è la D’Urso anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Tra gli ospiti più attesi, il ritorno a Live Non è la d’Urso di Marco Carta. Il cantante era stato fermato lo scorso 31 maggio per il furto di alcune magliette alla Rinascente di Milano. Un brutto incubo che per Carta si è completato lo scorso 31 ottobre, quando è stato assolto dal giudice.

Il furto ammontava a circa 1200 euro e il cantante era accusato di concorso in furto. Una notizia che aveva subito fatto il giro del web e di tutte le testate. Il cantante in quel periodo aveva partecipato a vari salotti televisivi, tra cui quello della d’Urso, per proclamare la sua innocenza.

Ora Marco Carta è pronto a tornare a Live Non è la d’Urso, visto che all’epoca le aveva promesso che una volta chiusa questa questione sarebbe tornato da lei.

Ma non solo. Tra gli ospiti della puntata di oggi di Live, secondo le anticipazioni, anche Eva Henger e Lucas Peracchi. I due, dopo tutte le polemiche e quanto accaduto in queste settimane, riusciranno a chiarirsi? Lucas ed Eva entreranno nell’ascensore: faranno pace o gli animi si accenderanno ancora di più dopo le accuse della pornostar.

Settimana scorsa il ragazzo si era presentato in studio con l’intento di chiarire e mettere una pietra sopra a tutti questi litigi, ma la Henger aveva mandato una lettera annunciando di voler adire alle vie legali. Perracchi aveva quindi annunciato di voler passare alle querele per tutelare la sua immagine.

Tra gli ospiti della puntata di stasera, anche Loredana Lecciso. La showgirl affronterà le sfere di Live, per un acceso Uno contro tutti. Quali sono i suoi rapporti attuali con Al Bano?

Infine si tornerà a parlare del figlio di Cicciolina, dopo che l’ex pornostar la scorsa settimana, sempre a Live Non è la d’Urso, aveva mostrato il seno in diretta. Ilona Staller ha mostrato ai giornalisti la casa del figlio dove è stata trovata la droga, che ha fatto sì che il giovane venisse arrestato.

Cicciolina aveva difeso il figlio ritenendo che non si fosse drogato, e che all’interno della casa ci fosse un altro ragazzo insieme a lui. Verranno quindi mostrate le immagini della casa in soqquadro dopo la perquisizione.

Appuntamento dunque stasera 4 novembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.