L’ex pornostar Cicciolina con il decollete nudo da Barbara D’Urso

Si sa, Cicciolina ama e ha sempre amato stare al centro dell’attenzione e così è successo che, a Live – Non è la D’Urso, ha mostrato il suo decollete nudo. Ilona Staller ha dato spettacolo nella prima serata di Canale 5, senza curarsi di chi la guardava in studio e dei milioni di cittadini che la guardavano dal divano di casa e non si aspettavano proprio quello show.

E, invece, Cicciolina non si è fatta troppi scrupoli e, nel corso di una accesa discussione con Alda D’Eusanio, si è abbassata il vestito e ha mostrato il décolleté. Il litigio con la presentatrice è avvenuto nel momento in cui si parlava di chirurgia plastica e Alda D’Eusanio criticava fortemente il fisico di Ilona Staller.

“Non vorresti vederle?”, ha detto Cicciolina alla presentatrice tv, che ha sgranato gli occhi quando l’ex pornostar non ci ha pensato due volte a fare quello che aveva preannunciato. In un gesto repentino, Ilona Staller si è abbassata il vestito e ha mostrato il décolleté. Così, senza che nessuno potesse fermarla.

“Alda, questo accade sempre quando ci sei tu”, ha detto subito Barbara D’Urso nel tentativo di smorzare la situazione, ma senza riuscirci perché gli animi erano già accesi e il patatrac già fatto.

Cicciolina è arrivata nel salottino di Barbara D’Urso per parlare anche del figlio, Ludwig Koons, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. “Èinnocente e ha peccato di ingenuità, perché ha ospitato un ragazzo per tre giorni ed era questo che è stato trovato in possesso di questa mariajuana non lui”, ha detto con sicurezza l’ex attrice di porno davanti alle telecamere di Canale 5.

Dopo aver discusso del figlio di Cicciolina, la situazione è completamente degenerata. “Eri così bella e invece ti sei rovinata rifacendoti il seno”, ha detto Alda D’Eusanio rivolgendosi alla ex pornostar. “Davvero non ti piace?”, ha risposto Cicciolina, che poi ha mostrato a tutti il décolleté.

