Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Cicciolina, Marco Carta, Loredana Lecciso

LIVE NON È LA D’URSO OSPITI – Torna Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso e in onda stasera, 4 novembre 2019, dalle 21.25 su Canale 5. Come sempre spazio a tanti temi, dal gossip alla cronaca, dallo spettacolo alla musica, grazie alla presenza in studio di molti ospiti.

Dopo le prime puntate in onda di domenica, questa edizione di Live Non è la d’Urso si è spostata al lunedì, una serata con meno concorrenza sulle altre reti. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la d’Urso? Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Il programma può contare sull’interazione con il pubblico da casa, che può votare in tempo reale il proprio preferito tra gli ospiti, dando un “mi piace” o un “non mi piace” attraverso il Live sentiment. È possibile votare attraverso la app di Mediaset Play.

Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 4 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25.

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi, sicuramente Marco Carta. Il cantante è stato assolto pochi giorni fa dall’accusa di aver rubato alcune magliette alla Rinascente di Milano. Una vicenda di cui si era tanto parlato, e che era finita su molti giornali e tv.

Marco Carta, anche dai salotti di Barbara d’Urso, aveva più volte ribadito la propria innocenza, promettendo alla conduttrice che sarebbe tornato in studio una volta chiarito il tutto. Siccome ogni promessa è debito, il cantante stasera sarà a Live per raccontare la sua verità.

La vicenda era scoppiata lo scorso 31 maggio: la rapina ammontava a circa 1200 euro e il cantante era accusato di concorso in furto.

Tra le anticipazioni di oggi di Live Non è la d’Urso, anche la presenza in studio come ospiti di Eva Henger e Lucas Peracchi. I due si sono più volte beccati nel corso di queste settimane, dopo le dure accuse della ex pornostar nei confronti del ragazzo, compagno di sua figlia Mercedesz.

Durante la scorsa puntata, Peracchi era stato in studio per centrare un compromesso, ma Eva aveva mandato una lettera annunciando di voler adire alle vie legali. Lucas aveva quindi annunciato di voler procedere con le querele per tutelare la sua immagine.

Nella puntata di stasera, 4 novembre, i due si affronteranno all’interno dell’ascensore di Live: riusciranno a fare pace o peggioreranno le cose? Ad affrontare le sfere di Live Non è la d’Urso per un accesissimo Uno contro tutti sarà questa sera Loredana Lecciso. Come sono oggi i suoi rapporti con Al Bano?

Tra gli ospiti di stasera di Live Non è la d’Urso anche Cicciolina, che tornerà a parlare di suo figlio, dopo che i carabinieri hanno perquisito la casa in cui vive il ragazzo e dove è stata trovata la droga sotto una mattonella. Secondo l’ex pornostar il figlio non ha colpe e in casa insieme a lui c’era un altro ragazzo.

Ilona Staller mostrerà agli inviati di Live le immagini della casa messa a soqquadro dalle forze dell’ordine dopo la perquisizione.

Live Non è la D’Urso vi aspetta in prima serata oggi, lunedì 4 novembre 2019, su Canale 5.