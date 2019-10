Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato non fa riferimento al flop degli ascolti

Ve lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Live Non è la d’Urso si sposta dalla domenica al lunedì sera. Un cambio di programmazione dettato presumibilmente dagli ascolti non eccelsi di questa edizione, anche se nel comunicato di Mediaset non se ne fa riferimento.

Se l’anno scorso Live, in onda il mercoledì, ha registrato ascolti record grazie al grande interesse sul caso Prati, quest’anno Barbara d’Urso e il suo staff non possono godere di un traino così forte. A confermare lo spostamento è il direttore di rete Giancarlo Scheri: “Ancora una volta Barbara, con “Live non è la d’Urso” ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5. Per questo motivo, visto lo spostamento di “GF VIP” a gennaio 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il suo serale “Live – Non è la d’Urso” nel lunedì della rete ammiraglia Mediaset.

Una serata importante per noi, tradizionalmente dedicata ai grandi show. Come il suo. E Barbara, che non arretra mai davanti alle sfide, non si è sottratta: dopo l’ultima puntata alla domenica, il 20 ottobre, dal 28 debutta al lunedì, sempre su Canale 5, in diretta, in prima serata”.

Una nuova sfida per Barbara d’Urso, dunque, che spera di ottenere qualche punto di share in più da questo cambio di palinsesto. Alla domenica sera, infatti, Live Non è la d’Urso doveva vedersela con la fiction di Rai 1 Imma Tataranni, Che tempo che fa di Fazio su Rai 2 e Non è l’Arena di Giletti su La 7.

Lo spostamento di Live non è l’unico all’interno dei palinsesti Mediaset. La trasmissione di Pierluigi Pardo Tiki Taka torna su Canale 5 in seconda serata ogni domenica, mentre Le Iene, nell’appuntamento del giovedì, slittano alla domenica in prima serata, nella sua storica collocazione. Confermata l’altra puntata settimanale al martedì sera, sempre su Italia 1.

Non poteva mancare il commento sui social di Barbara d’Urso. La conduttrice su Instagram ha scritto: “Nuova sfida… e come sempre l azienda chiama ed io sono in prima linea… Siamo stati il talk più seguito della Domenica sera ed ora andremo ad occupare il posto del GF Vip (posticipato)…serata fondamentale per Mediaset. Vi aspettoooo”.

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone 3, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 23 ottobre su Rai 2 Michelle Hunziker sulla conduzione di Amici Celebrities: “Più difficile di Sanremo” Safe House – Nessuno è al sicuro: trama, cast, trailer e streaming del film con Ryan Reynold e Denzel Washington

Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì, le Iene tornano alla domenica