Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì, le Iene tornano alla domenica: nuovi spostamenti nei palinsesti Mediaset

Nuovi spostamenti nei palinsesti di casa Mediaset. Dopo il passaggio di Amici Celebrities dal sabato al mercoledì sera, anche Live Non è la d’Urso si appresta a cambiare giorno di messa in onda. La seconda edizione del talk condotto da Barbara d’Urso in effetti non ha finora sfondato dal punto di vista degli ascolti, pur restando sempre intorno al dato del 12% di share richiesto dalla rete.

Numeri sicuramente tiepidi se confrontati con quello dello scorso anno, quando a decretare il grande successo di Live era stato soprattutto il caso Pamela Prati e il finto matrimonio con Mark Caltagirone. La nuova strategia di Mediaset, secondo quanto anticipato da Dagospia, sarebbe quella di far traslocare Live – Non è la D’Urso dalla domenica al lunedì sera.

Ormai infatti la domenica sera è diventato forse il giorno più competitivo e affollato della tv italiana, per questo uno spostamento al lunedì potrebbe favorire gli ascolti del programma di Barbara d’Urso. Il trasloco potrebbe avvenire dal 28 ottobre prossimo, data in cui avrebbe dovuto debuttare proprio il GF Vip.

Nel frattempo la casella del lunedì nei palinsesti di Canale 5 verrà liberata dal docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi Temptation Island Vip, che terminerà il 14 ottobre, più una puntata speciale prevista per il 21.

Lo spostamento di Live Non è la D’Urso causerà a cascata un altro spostamento, quello de Le Iene, la trasmissione di Italia 1 che dal giovedì tornerebbe alla sua naturale collocazione alla domenica sera. A novembre inoltre dovrebbe debuttare il nuovo programma di Celentano Adriano, sempre su Canale 5, con una maggiore presenza e partecipazione del cantante rispetto allo sfortunato Adrian.