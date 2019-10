Live Non è la d’Urso, gli ospiti della quarta puntata: Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini, Giorgia Meloni

Torna questa sera in prima serata su Canale 5 Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso che ogni domenica ospita alcuni tra i personaggi più in voga del momento, del mondo dello spettacolo ma anche della politica. Tanti gli ospiti anche della quarta puntata di oggi, domenica 6 ottobre 2019, dalle 21.25 su Canale 5.

La trasmissione, dopo gli ottimi ascolti della passata stagione, è stata confermata da Mediaset ma spostata dal mercoledì alla domenica sera. Tra gli elementi vincenti di Live Non è la d’Urso, il sempre infuocato confronto dell’ospite con i personaggi all’interno delle cinque sfere, che si dividono tra favorevoli e contrari.

Altro punto di forza è l’interazione con il pubblico da casa, che può votare in tempo reale il proprio preferito tra gli ospiti, dando un “mi piace” o un “non mi piace” attraverso il Live sentiment. È possibile votare attraverso la app di Mediaset Play.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 6 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25.

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni della quarta puntata di oggi

Nella puntata di stasera ci saranno ben due Uno contro tutti, vale a dire lo scontro tra l’ospite e gli “sferati”. Il primo confronto vedrà protagonisti due personaggi molto divisivi come Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini, che il pubblico ricorda nel 2006 per i loro litigi della prima edizione de La pupa e il secchione.

L’altro dibattito con le sfere di Live Non è la d’Urso avrà al centro la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Dopo Matteo Salvini, dunque, un altro politico ha accettato l’Uno contro tutti. E ancora torna in studio Adriano Panzironi, l’ideatore della discussa dieta Life 120.

Ascolteremo testimonianze inedite e la difesa dello stesso Panzironi dopo la maxi multa di oltre 250mila euro inflitta per “aver reiterato pratiche commerciali scorrette”. Infine ospiti di Barbara d’Urso alcuni vip caduti in disgrazia, che dopo aver conosciuto il grande successo raccontano: “Siamo senza soldi, fatichiamo ad arrivare a fine mese”.