Salvini contro Asia Argento a Live Non è la D’Urso: “Mi hai dato della merd*”

Acceso scontro in diretta tv a Live Non è la D’Urso tra Matteo Salvini e Asia Argento. Il leader della Lega ha accettato di partecipare nella puntata di ieri, 22 settembre 2019, alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso.

L’ex ministro dell’Interno si è confrontato con gli “sferati”, vale a dire cinque ospiti che hanno interagito con lui. Non sono mancati i momenti di tensione, soprattutto tra quelli che si sono schierati contro Salvini. Da sempre una delle più dure oppositrici è Asia Argento, che non ha mai risparmiato commenti poco teneri sul leader leghista. All’uno contro tutti di Live non è la D’Urso hanno partecipato anche Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio e Idris.

Asia Argento ha innanzitutto ricordato il caso del suicidio del suo compagno Anthony Michael Bourdain: “Dopo il suicidio del mio compagno lei mi ha messo alla berlina contro milioni di persone sui social – ha spiegato l’attrice – Mi ha offerto una camomilla perché le avevo scritto un insulto: 14 persone della mia famiglia sono state uccise nei campi di concentramento, e quando lei si prende gioco della la Festa della Liberazione mi arrabbio. E poi come può perdere tempo con un’attrice?”, ha detto rivolgendosi polemicamente a Matteo Salvini.

L’ex ministro ribatte: “Avevo invitato Asia Argento bere una camomilla, sapete perché? Aveva scritto #Salvinimmerda. Ma a lei sembra normale scrivere così a un ministro? I miei genitori mi hanno dato un’educazione diversa”. Alla fine l’attrice si è scusata per quella parola ammettendo: “Non avrei dovuto usare quel termine”.

Mentre il pubblico di Live rumoreggiava, Asia Argento si è poi difesa aggiungendo: “Sono una signora“. “Una signora che dice ‘Salvini merda’”, ribatte il leader leghista. E ancora Asia Argento contro Salvini: “Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Alla fine l’attrice chiude la polemica dicendo: “Lei ha le claque e io sto ancora aspettando la camomilla. E’ un bellissimo fanciullo… Comunque non si può niente contro di lei. Io non porto rancore”.

Qui il video dello scontro tra Asia Argento e Matteo Salvini a Live Non è la D’Urso

