Celentano torna su Canale 5 con Adriano, nuovo show in prima serata su Canale 5. Slitta il Grande Fratello Vip

Dopo il flop di Adrian, il graphic novel che ha registrato ascolti molto deludenti, Adriano Celentano ci riprova ed è pronto a tornare con un nuovo spettacolo in prima serrata su Canale 5. Lo show dovrebbe chiamarsi Adriano e vedere una maggiore presenza diretta del cantante.

Su Adrian c’era molto attesa, dopo anni di lavorazione, ma alla fine le aspettative sono state deluse e le critiche del pubblico molto aspre. Le puntate del graphic novel sono state così sospese improvvisamente, inizialmente a causa di un malore di Celentano, ma ben presto si è capito che le motivazioni reali erano altre.

Nel corso della presentazione della nuova stagione tv, Piersilvio Berlusconi aveva ammesso: “Non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, il primo insoddisfatto è lui. È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così”.

Così ecco Adriano. Il nuovo show dovrebbe andare in prima serata il giovedì sera. Come ha anticipato TvBlog, si dovrebbe trattare di cinque nuove puntate, con una veste più spettacolare e un maggiore coinvolgimento del ‘molleggiato.

Adriano dovrebbe iniziare dal 7 novembre 2019: ci dovrebbe essere inizialmente uno spettacolo in diretta con Celentano e i suoi ospiti, e successivamente tornerà Adrian. L’arrivo del nuovo show Adriano ha provocato grossi cambiamenti nel palinsesto di Canale 5.

Slitta infatti l’inizio del Grande Fratello Vip, condotto quest’anno da Alfonso Signorini, previsto inizialmente per questo autunno. Il programma dovrebbe quindi andare in onda ad inizio 2020, “nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste”, ha fatto sapere Mediaset con un comunicato.

Come in un effetto domino, inoltre, scala all’autunno 2020 il Grande Fratello Nip condotto da Barbara d’Urso. L’arrivo di Adriano da novembre su Canale 5 darà modo a Signorini di preparare al meglio il suo Gf Vip. Tra i nomi dei concorrenti che dovrebbero prendere parte al cast sono circolati in questi giorni quelli di Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Adriana Volpe e Michele Cucuzza.

Nel ruolo degli opinionisti si parla di Wanda Nara e il cantante Pupo.