Wanda Nara sarà opinionista al Grande Fratello Vip

Wanda Nara sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, come fa sapere la redazione di Dagospia sulla sua pagina.

La manager e moglie del calciatore Mauro Icardi, dunque, animerà i dibattiti dello studio Mediaset mentre i partecipanti del reality si scontreranno nella casa.

La notizia arriva in un momento inaspettato perché la Nara, già moglie di cinque figli, non trova nemmeno il tempo di gestire le sorti calcistiche del marito.

Per ora non si hanno ulteriori dettagli sul futuro di questa collaborazione, ma sappiamo che l’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip sarà condotta da Alfonso Signorini e non da Ilary Blasi, come è accaduto nelle ultime tre stagioni del programma.

Inoltre, sempre secondo Dagospia, l’opinionista che affiancherà Wanda Nara sarà il cantante Pupo.

Sembra che la prima puntata della nuova stagione andrà in onda lunedì 28 ottobre prossimo.

Dunque a Wanda Nara non resta che aspettare e scaldare i motori per la sua prossima apparizione in tv.

Wanda Nara è nata a Buenos Aires nel 1986. La sua bellezza le ha conferito una certa notorietà in Argentina, terra che ha poi abbandonato per amore del suo primo marito Maxi Lopez, che nel 2008, quando si sono sposati, era compagno di squadra di Icardi nella Sampdoria.

Nel 2014 Nara ha lasciato Lopez per convolare a nozze con Icardi.

Wanda Nara: ecco chi è la moglie di Mauro Icardi, capitano dell’Inter