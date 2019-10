Amici Celebrities eliminati, chi sono i concorrenti che lasciano il talent durante la quarta puntata

Amici si sposta di mercoledì. L’edizione Vip del talent show torna con un carico di novità: in primis, la conduzione passa da Maria De Filippi a Michelle Hunziker, suggellando un’inaspettata collaborazione tra la padrona di casa e la spumeggiante conduttrice svizzera.

Impegnata con Striscia la Notizia, la Hunziker è subentrata soltanto dopo tre puntate dall’inizio di Amici Celebrities. Maria ha dunque lasciato il posto alla collega, ma non lascerà tanto facilmente Canale 5 siccome dal 19 ottobre tornerà di sabato con “Tu si que Vales”.

Ma chi sono gli eliminati di questa sera? Quale concorrente dovrà abbandonare Amici Celebrities? Vediamolo insieme:

Chi conduce Amici Celebrities?

Amici Celebrities eliminati, le anticipazioni della quarta puntata

Sono rimasti in pochi a gareggiare. Per la squadra Blu di Amici Celebrities vediamo tornare il Principe Emanuele Filiberto, Laura Torrisi e Francesca Manzini; per la squadra dei Bianchi invece abbiamo Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Puntuali come sempre i giudici Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini, pronti a valutare le performance di chi è rimasto in gara.

Tra le novità di questa puntata, oltre alla conduttrice, vediamo tornare in gara un concorrente eliminato nelle precedenti puntate. Compito di tutor e giudici è stato quello di fare due nomi tra i precedenti concorrenti e sono stati nominati Joe Bastianich e Ciro Ferrara. Tra i due, ha vinto Ciro.

Le anticipazioni della quarta puntata di Amici Celebrities

Amici Celebrities eliminati, chi ha abbandonato il talent show

La quarta puntata di Amici Celebrities vedrà vincere la prima manche dai bianchi: di conseguenza, Francesca Manzini viene congelata e mandata fuori dallo studio in attesa della seconda manche. Questa viene poi vinta dai blu e Francesca finisce in sfida con Massimiliano Varrese.

Tra i due, vince Massimiliano e Francesca è costretta ad andare a casa. Nonostante le lacrime e il dispiacere, Francesca si congeda cantando “Gli uomini non cambiano”.

Amici Celebrities vi aspetta mercoledì 9 ottobre 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.