Amici Celebrities, le conduttrici della prima edizione: prima Maria De Filippi, poi Michelle Hunziker

Parte la prima edizione di Amici Celebrities, che dà un tocco vip al classico format di Amici di Maria De Filippi. Il talent show si colora di celebrità quest’anno, portando sul piccolo schermo dodici nomi del mondo dello spettacolo pronti a sfidarsi tra canto e ballo.

Una delle novità più interessanti riguardo quest’edizione vip di Amici riguarda la conduzione.

Siamo abituati a vedere Maria De Filippi in prima linea per i suoi ragazzi e, del resto, anche quest’anno la regina di Canale 5 non si smentisce. Eppure, dopo qualche puntata, al suo posto subentrerà un’altra bionda spumeggiante: Michelle Hunziker “ruberà” lo scettro alla De Filippi e porterà alla conclusione il programma.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Amici Celebrities, cambio conduttrici: da Maria a Michelle

La verità è che sin da principio la conduzione del programma era stata affidata a Michelle Hunziker ma, essendo impegnata contemporaneamente con il ritorno di Striscia La Notizia, la conduttrice svizzera subentrerà al talent soltanto dopo qualche puntata per poi portarlo alla conclusione.

Michelle Hunziker aveva già preso parte ad Amici, in qualità di ospite e qualche anno fa, insieme a Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi.

Nel 2019, è stata impegnata anche nella conduzione di All Together Now, un programma interessante che ha condotto insieme a J-Ax e che tornerà con una seconda stagione il prossimo anno.

I giudici di Amici Celebrities

Amici Celebrities, Michelle Hunziker: “Ecco come ho avuto la proposta da Maria”

In un’intervista al settimanale Oggi, la Hunziker ha raccontato come l’è stata proposta la conduzione di Amici Celebrities. “Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent. Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un’idea geniale. A quel punto, dopo un po’, Maria mi fa ‘Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu’”.

Incredula, la Hunziker ha aggiunto: “Ci sono stati trenta secondi di silenzio, ero incredula e tra me e me pensavo ‘Ma se Steve Jobs fosse ancora vivo e chiedesse a qualcun altro di presentare una sua creazione, il pubblico come la prenderebbe?’. Lo dico perché mi sono sentita emozionata ed onorata della stima che mi ha dimostrato Maria, ma il rispetto che ho per il pubblico mi fa riflettere su come potrebbe reagire chi segue i suoi programmi perché ama lei”.

Non è stato ancora annunciato quando esattamente Michelle Hunziker subentrerà a Maria De Filippi: quello che sappiamo però è che il cambiamento è assicurato. Per scoprirlo, basterà rimanere sintonizzati tutti i sabato sera su Canale 5.